Además de agua, ¿habrá  racionamiento de energía en Bogotá?​ Esto dice el Distrito

Cada vez falta menos para que se lleve a cabo el primer turno del plan de racionamiento de agua anunciado por la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado. Cabe recordar que el primer corte zonal se llevará a cabo el próximo jueves 11 de abril, desde las 8:00 a.m.

Esto, según explicó el alcalde Carlos Fernando Galán, se debe a una mezcla de factores, tales como el clima, el alto consumo de este recurso hídrico y las pocas lluvias, lo que ha llevado a que los niveles de los embalses que proveen a la ciudad estén en un estado crítico.



Sin embargo, los bajos niveles de los embalses también han estado haciendo mella en el sector energético desde hace meses, al punto de que muchas personas no descartan la posibilidad de que, en un futuro cercano, también se den cortes de luz en la ciudad.

Energía iStock

Frente a esta situación, el alcalde mayor de Bogotá, en diálogo con EL TIEMPO, aseguró: "La situación en términos de energía también es crítica. El fenómeno de El Niño impacta el nivel del embalse del Guavio. Lleva a la necesidad de atraer energía de otras regiones y, por lo tanto, aumentar la presión en las redes de transmisión".



También añadió que: "Es importantísimo actuar rápidamente y, obviamente, es parte del esfuerzo que vamos a hacer desde el Grupo Energía Bogotá, desde Bogotá y también articulándolos con la Nación".



Juan Ricardo Ortega, presidente del Grupo Energía Bogotá, le dijo al mismo medio que el riesgo de un apagón es "inminente", pues aseguró que la ciudad y la región reúne a más de 14.000 viviendas, data center y nuevas fábricas a las que "no se les puede garantizar energía".

Grupo Energía Bogotá Archivo particular

Esto se debe a que los proyectos de las redes de transmisión, como Chivor Norte y Sogamoso, que comenzaron hace cerca de ocho años, no han podido avanzar por la oposición de propietarios de bienes, comunidades y por discusiones ambientales.



“Estamos en un momento de enorme vulnerabilidad (…) Si la demanda de energía sigue creciendo y no hay nuevas líneas de transmisión, hay que decidir qué parte de las demandas, en algunas horas pico, no van a poder ser abastecidas”, le dijo Ortega a EL TIEMPO.



*Con información de EL TIEMPO - REDACCIÓN BOGOTÁ