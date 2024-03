¿Cómo se llevará a cabo la inversión extranjera en hidrógeno verde? Esto dice Viridi

Grandes empresas han llegado al país con el objetivo de desarrollar proyectos de energía. Tal es el caso de Viridi, una compañía alemana que planea construir ocho proyectos solares este año y que le apunta también a un proyecto de hidrógeno verde. Así lo explicó Juan Poveda, líder de ventas y desarrollo de proyectos para Latinoamérica de la empresa, que dio detalles de sus avances.



Lograron la licencia ambiental para dos parques. ¿Cuáles son y cuánto llevaban en este trámite?



Son los parques Pradera y Lizama, en Santander. Estos procesos vienen más o menos desde el 2022 y logramos las licencias ambientales terminando el año pasado una y empezando este la otra. Consideramos que es una buena señal para lograr las metas de transición.



Obtener las licencias ambientales es la ruta crítica de cualquier proyecto de infraestructura en el país, por eso somos optimistas. Completamos con estas cuatro licencias y uno de nuestros parques está a punto de entrar en operación.



¿Cuáles son las características de estos parques?



Son dos proyectos de 40 megavatios cada uno y pueden hacer ambos más o menos 92,8 megavatios pico, que es la potencia instalada total. Ocupan una extensión de 260 hectáreas y tienen una negociación muy avanzada de la venta de energía.



¿Participaron en la subasta?



No, estos dos no salieron a subasta. El que está en subasta es Tolima Norte del cual fuimos adjudicados.



¿Cuáles son los parques licenciados?



Caracolí 1, Sábanalarga, Pradera y Lizama.



Este año habían hablado de iniciar la construcción de ocho parques, ¿siguen con ese número?



Así es. Este año entra en operación Caracolí 1; luego tenemos Hatogrande, Laguna, en Cundinamarca, otros dos grandes que son Pradera y Lizama y también tenemos a Sabanalarga, Novillero y Minero.



¿Cuáles son sus fechas estimadas de ingreso en operación?



La idea es que estos proyectos entren en el 2025.



¿Cómo va el proceso de los parques que aún no tienen licencia?



Hay unos procesos de licenciamiento muy buenos como los que tenemos en el Tolima y en la costa Atlántica. No nos va muy bien aquí en Cundinamarca y hay antecedentes que nos preocupan. En este departamento habilitaríamos cuatro proyectos que suman más o menos 52 megavatios y que necesitan permisos.



En ese sentido, ¿cómo analiza que la Anla licencie proyectos por encima de los 50 megas?



Tenemos dos proyectos que entrarían en ese paquete: Tolima Norte, adjudicado en la subasta y uno que tenemos en el Magdalena de 99,9 megavatios. Es complicado porque hemos conseguido licenciamientos ambientales con las corporaciones y nos ha ido bien, pero otras empresas han sufrido mucho también.



¿Tienen ya los puntos de conexión para los proyectos?



Sí, asignados puntos que hacen parte del pipeline de desarrollo, tenemos 600 megavatios entregados y tenemos otros 150 que están en alguna fase de confirmación, porque pasan cosas como que se asignó en una subestación diferente.



¿Van a hacer otras modificaciones en las fechas de puesta en operación?



Creo que sí y vemos con buenos ojos que se vaya a agilizar este trámite, porque hay proyectos que están en espera, como el es caso del cluster de Cundinamarca que requiere de un apoyo del Gobierno para poder flexibilizar su curva de cumplimiento, porque si no vamos a entrar en problemas de cumplimientos.



También tienen proyectos en otros países, ¿cuáles son sus grandes apuestas?



Desde Colombia manejamos Perú, Honduras, México y República Dominicana. Alemania insiste en que Colombia sea el hub para llevar adelante esta región. Hoy concentramos más o menos 2,2 gigavatios de energía en el pipeline completo, Perú tiene 800 megavatios, México tiene 400 megavatios, en Honduras tenemos 64 y en República Dominicana 50 megas.



¿Cómo avanza su proyecto de hidrógeno verde?



Estamos recibiendo un monto importante del gobierno alemán para el proyecto, que son US$600 millones de un total de US$3,5 millones en preinversión y US$1.100 millones en construcción. En su primera fase sería de 1 gigavatio y produciría metanol verde. Está pensado entre Cesar y La Guajira, que por su tamaño necesitamos diversificar las locaciones.



DANIELA MORALES SOLER

Periodista de Portafolio