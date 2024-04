Presidente Petro cree que no se importaría gas por tubo desde Venezuela

Al cierre de la semana Arpel - Naturgas, el presidente Gustavo Petro se refirió a la importación de gas natural desde Venezuela, diciendo que la conexión por esta infraestructura es una cuestión de seguridad energética, más que de autonomía.



Sin embargo, afirmó que “yo creo que nunca vamos a usar ni un pie cúbico de este tubo, pero lo tengo por seguridad, para que no digan que vamos a importar gas cuatro veces más caro del que puedo traer desde el otro lado de la frontera”, afirmó el presidente Petro.



El presidente señaló que el país ya trae gas por la regasificadora de Cartagena “cuatro veces más caro” que el de Venezuela, por lo que dijo que esto no es beneficioso para los usuarios.



Vale la pena destacar que los gobiernos de Venezuela y Colombia así como las compañías petroleras de ambos países han venido trabajando en las obras con el objetivo de poner de nuevo en operación el gasoducto binacional Antonio Ricaurte que une ambos países y que hace algunos años no está operativo.

Transporte de gas iStock

A renglón seguido, el presidente propuso una mesa de trabajo con la industria, para transformar las centrales térmicas a energías limpias.”El gobierno está dispuesto a dialogar con ustedes”, dijo.



Ahora bien, en su intervención también dijo que la industria debe entender que tenemos que salir de la economía fósil. En este sentido, manifestó que en el caso de Ecopetrol tiene una gran tarea, aunque “no porque sea responsable de la crisis del mundo”.

DANIELA MORALES SOLER

Portafolio