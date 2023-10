Bia logró inversión por US$16,5 millones y analiza expansión

En medio de las dificultades que está enfrentando el sector eléctrico, por los cambios regulatorios y las dificultades financieras, la compañía de comercialización virtual de energía Bia logró una capitalización por US$16,5 millones.



Sebastián Ruales, CEO y cofundador de Bia, explicó que tras esta capitalización lograron su punto de equilibrio tras un año de haber salido al mercado.



¿Cómo se logró esta capitalización y de cuánto es?



Esta inversión por US$16,5 millones es un voto de confianza por parte de Kaszek, la firma más importante de venture capital en la región, que ve en nuestro modelo de negocio una seria alternativa para atender las demandas actuales y futuras de un mercado tan sensible para el desarrollo socioeconómico como el energético.



El consumo de la energía, en escenarios tan determinantes como el de la transición energética o el del fenómeno de El Niño, demanda innovaciones que permitan la toma de decisiones informadas que favorezcan consumos más inteligentes, ese es justamente nuestro atractivo. Estamos poniendo al usuario en el centro, en una categoría acostumbrada a entregar una factura de papel.



¿Qué significa que hayan llegado al punto de equilibrio tanto para ustedes, como sus inversionistas y clientes?



Para una startup e, incluso, para una compañía tradicional, alcanzar la rentabilidad a tan solo un año de su entrada en operación es un hecho sobresaliente, que no puede darse por sentado. Este es el reflejo de la apuesta que hemos tenido por tener un crecimiento sostenible, un modelo de negocio rentable y nuestra madurez financiera desde el momento cero.



¿Cuáles serán los principales pilares de trabajo a los que se destinará la inversión?

​

Destinaremos estos fondos principalmente para continuar nuestro crecimiento, construir la mejor tecnología para nuestro usuario y contratar el mejor talento.

Adicionalmente, queremos comunicar que hemos logrado asegurar una estructura financiera por US$10 millones, que se destinarán exclusivamente como garantías para nuestra compra y venta de energía. Esto es una gran noticia para Bia y para el sector, que ante la incertidumbre, exista un comercializador con fortaleza financiera, garantías y solidez para brindar seguridad al usuario final y fomentar la competitividad en el mercado.



¿Qué objetivos tiene esta inversión? ¿Cuál es el periodo de retorno sobre la inversión estipulada?



Muy buena pregunta. El objetivo macro es darle un parte de confianza y tranquilidad al resto del sector: generadores, transmisores, distribuidores e, incluso, inversionistas, de que aquí hay una comercializadora que está tomando todas las medidas necesarias para garantizar un crecimiento responsable, sólido y de largo plazo. Nuestro diferencial tecnológico nos está permitiendo crecer a un ritmo acelerado, y por eso estas inyecciones de capital que estamos anunciando, son claves para dar tranquilidad a nuestros stakeholders. Nuestra expansión se está dando de la manera más ordenada posible.



Electricidad iStock

¿Tras este hito cómo van a cerrar el año en términos de ingresos y utilidades?



Al día de hoy, Bia es la comercializadora de energía de 1.500 comercios en Colombia, lo que le representa ingresos operacionales al mes por más de $12.000 millones. Proyectamos terminar el 2023 con una facturación del orden de $20.000 millones mensuales, con los contratos que ya tenemos firmados con nuestros clientes y los que están por entrar.



¿Cuántos clientes esperan sumar a cierre de año?



Continuaremos con nuestro mismo ritmo de crecimiento, con el que pasaremos los 2.000 para fin de año. En tan sólo un año hemos logrado presencia en 120 municipios del país. Dentro de nuestros clientes tenemos representantes de las industrias más importantes del país: hotelería, banca, retail, restaurantes, centros comerciales, compañías manufactureras, compañías de consumo masivo, por mencionar algunos casos.



Es importante recalcar que hoy somos la fuente de empleo directo para más de 120 personas.



¿Tras esta inversión han contemplado la salida a otros mercados y en cuánto tiempo se daría?



El mercado Colombiano posee aún grandes oportunidades, por lo tanto nuestro foco en el 2024 está en consolidarnos como uno de los comercializadores más importantes del país. Estamos monitoreando continuamente las legislaciones en cuanto comercialización de energía en Latinoamérica y lo más probable es que demos nuestro primer paso de internacionalización el próximo año.

DANIELA MORALES SOLER

Periodista Portafolio