La Procuraduría investigará al ministro de Energía: estas son las razones

Durante su participación en la Semana Arpel - Naturgas, la procuradora general, Margarita Cabello, manifestó que la entidad trasladó una investigación para el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, por cuenta de la interinidad de los comisionados expertos de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).



(Lea más: Ya hay quórum: se posesionaron tres comisionados de la Creg, en encargo)

De acuerdo con Cabello, “en virtud del no acatamiento (a las alertas de la entidad) la Procuraduría General de la Nación acaba de hacer traslado disciplinario para iniciar las investigaciones correspondientes al ministro de Minas y Energía por ser el encargado de entregar los perfiles de los comisionados para su nombramiento en propiedad”.



La procuradora manifestó que hay una descoordinación institucional para la toma de decisiones requeridas por parte de esta Comisión para afrontar el fenómeno de El Niño. Destacó que de acuerdo con el Plan de atención a este fenómeno climático, la Creg tiene la obligación de tomar 14 acciones; sin embargo, por cuenta de la falta de quórum para sesionar no se han tomado estas medidas.



Vale la pena recordar que desde la entrada del Gobierno de Gustavo Petro solo se ha hecho un nombramiento de un comisionado en propiedad, Ómar Prías, que hoy ejerce como director de la entidad.



Sin embargo, los otros cinco cargos han permanecido vacantes por meses.

(Vea: Ante embalses en mínimo histórico, se activan más medidas para mitigar riesgo de apagón)

Ahora bien, recientemente se conoció que Juan Camilo Vallejo, que dirigió el Fenoge, sería el segundo comisionado en ingresar formalmente al cargo, aunque aún no se ha hecho su designación.



En los últimos meses, el presidente Petro ha hecho nombramientos de personas de forma provisional por entre tres y seis meses para estar en la entidad.



Poco después del anuncio de Cabello, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) informó que este viernes se habían posesionado tres expertos comisionados en calidad de encargados, con lo que la entidad nuevamente logró quórum para sesionar, dado que se suman a Ómar Prías, director de la entidad.



En este caso repetirán en encargo Manuel Peña Suárez, de la Upme, y Antonio Jiménez, asesor del Ministerio, que ya habían estado en este cargo en calidad de interinos.

(Vea: Presidente Petro cree que no se importaría gas por tubo desde Venezuela)

Así mismo se une al grupo el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Orlando Velandia.

La Creg informó que con la llegada de los comisionados se hará la primera sesión con quórum, con lo que se podrán tomar decisiones, que en las últimas semanas no se habían podido tomar.



Dentro de los nombres que llegarán a la Creg no está el de Juan Camilo Vallejo, exdirector del Fenoge, cuya hoja de vida había sido publicada para ser nombrado en propiedad, pero no fue designado.

Ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho. Naturgas

(Lea más: Los temas que se abordarán en la primera sesión del nuevo comité de expertos de la Creg)

La respuesta

El ministro Camacho respondió que a la “procuradora le toca estudiar un poquito más”, puesto que no es una función suya presentar los perfiles para este cargo, así como tampoco designarlos.



Señaló que ella está cumpliendo con las funciones, por lo que se encuentra tranquilo. De igual manera, dijo que la investigación dará los resultados. “Los hechos hablan por sí solos”, afirmó Camacho.

Sobre las acciones que debería tomarse para afrontar El Niño dijo que ya se han presentado.

(Más noticias: ‘No deberíamos considerar un déficit porque hay gas’: Naturgas)

DANIELA MORALES SOLER

Portafolio