Parque Jepírachi saldría de operación sin entregarse a los Wayús

A partir de este lunes, Jepírachi, parque eólico en La Guajira, no estaría conectado más al Sistema Interconectado Nacional. Sobre el parque de generación, de propiedad de Empresas Públicas de Medellín (EPM), el Gobierno y la compañía habían sido anunciado que se entregaría a las comunidades Wayú de esta región.



Sin embargo, Portafolio conoció un documento del Centro Nacional de Despacho en el que se evidencia que si bien la compañía así lo había pedido, el 29 de septiembre reversó su solicitud de cancelación de frontera. Esto quiere decir que, hasta hace 10 días, la compañía mantenía en pie su intención de desmontar el parque y solo hasta el pasado 29 de septiembre pidió mantener la frontera.



Este trámite hace referencia a la eliminación de la frontera comercial, que les permite a los generadores entregar esta energía al mercado de energía mayorista y registrar estas transacciones.



Por motivos regulatorios, desde 2020 se había establecido que este año se haría el desmonte de este parque eólico de 19,5 megavatios, único de esta tecnología funcionando, mientras que nuevas iniciativas siguen frenadas, afectadas por factores como el impacto de la reforma tributaria y los bloqueos.



Como se recuerda, la exministra de Minas y Energía, Irene Vélez, anunció durante una visita a esta región que este parque pasaría a ser de propiedad comunitaria, cumpliendo el “la iniciativa de asociatividad público popular para materializar la transición energética justa”.



Pero desde entonces varios expertos llamaron la atención por cuenta de algunos temas que no quedaban claros, entre éstos la suerte de dos aerogeneradores de los 15 que estaban fuera de operación, las inversiones para su funcionamiento y especialmente la actualización operativa para seguir operando, puesto que no cumple con los parámetros establecidos en la actualidad.



Portafolio consultó con EPM cuáles eran los análisis financieros y operativos hechos al respecto y si consideraban hacer los ajustes antes de entregar el parque a las comunidades, pero no ha sido posible obtener una respuesta. Ahora, el parque estaría definitivamente desconectado del sistema sin tener respuesta y claridad con respecto a su entrega a las comunidades.





Retrasos e ingresos

Además de la salida de este proyecto, el documento de la entidad destaca que hay dos parques eólicos en La Guajira ya se encuentran en pruebas. Se trata de Guajira 1 y Wesp 01, que suman una capacidad instalada de 31,9 megavatios.



De acuerdo con un reporte de SER Colombia, gremio de energías renovables, en lo corrido del año se ha incrementado en 45% la capacidad instalada de proyectos de energías renovables. Pero uno de los puntos que enfatiza el informe del Centro Nacional de Despacho es que la diferencia entre la capacidad total de generación esperada frente a la que efectivamente ingresó es muy grande.



Para el primer semestre, se esperaban 1.650 megavatios e ingresaron 157, es decir 10% del total esperado. Y de cumplirse la expectativa para el cuarto trimestre, solo en este periodo deberían ingresar 3.790 megavatios, que incluyen los 600 que añadirían las dos turbinas de Hidroituango, que deben iniciar a generar antes del 30 de noviembre.

Adicionalmente, hasta septiembre, la cifra es de 221 megavatios que ha ingresado y según Ser Colombia, 216 es de energías renovables.



Alexandra Hernández, presidente del gremio de energías renovables, señaló que también esperan que en lo que resta del año se pongan en marcha otros ocho proyectos, “que aumentarían la capacidad instalada de fuentes no convencionales de energía renovables en 35%”.



Ahora bien, la directiva también fue enfática en que las demoras de algunos procesos están teniendo efectos en los tiempos de ingreso en operación. “Los tiempos de trámites excesivamente largos frente a la complejidad técnica de los proyectos está demorando la materialización de esta alternativa energética”, apuntó la experta.



Por este motivo, expuso que se debe fortalecer la acción entre actores de Gobierno y el sector privado, para revisar posibles mejoras en los procesos y trámites como los ambientales, que pueden llegar a tardarse más de lo establecido en los tiempos formales. También apuntó que se deben revisar temas como los mecanismos de comercialización.

De acuerdo con un informe de SER Colombia, en lo corrido del año han entrado 216 megavatios de energías renovables no convencionales.



A estos se suma que para los próximos meses ingresen otros. En su más reciente informe, el gremio señaló que hay seis proyectos en construcción avanzada ubicados en Bolívar, Cesar, Córdoba, Meta y Cundinamarca. De igual forma hay otros dos proyectos en Meta y Córdoba que están muy avanzados y de los cuales hay uno que requiere un trámite.



Por último, en el primer semestre de 2024 se espera que 7 proyectos renovables ingresen a operar; de los cuales cuatro ya están en construcción avanzada, dos están a punto de iniciar construcción y uno requiere un trámite.



