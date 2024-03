La ruta hacia la eficiencia energética que debería seguir el país

El 5 de marzo se celebró el Día Mundial de la Eficiencia Energética, una fecha que busca sensibilizar sobre la importancia de hacer un uso razonable y sostenible de la energía, así como una oportunidad para impulsar a las empresas a seguir avanzando en desarrollar operaciones productivas con el menor uso de recursos naturales. En este contexto, Colombia no es ajena a los desafíos que plantea el cambio climático y la necesidad de una gestión más eficiente de nuestros recursos naturales.



La eficiencia energética se impulsa a través del diseño y la ejecución de estrategias de negocio enfocadas en reducir el consumo energético y encontrar fuentes de autogeneración sostenibles para satisfacer la demanda de su operación y mitigar la huella ambiental asociada.



En ese sentido, debido a que nuestro país tiene una alta dependencia de las fuentes hídricas para la producción de energía, se viene planteando un sistema regulatorio, institucional y de mercado avanzado que permita diversificar nuestra matriz energética, permitiéndonos ser más resilientes ante los cada vez más frecuentes cambios meteorológicos y fenómenos climáticos. Según lo establecido en el Plan Energético 2050 publicado por la UPME, se proyecta que el 25% de la matriz energética provendrá de fuentes no convencionales de energía renovable. Este enfoque no solo contribuirá al logro de nuestras metas climáticas, sino que también nos encaminará hacia la neutralidad de carbono para el año 2050.



Colombia, con su rica diversidad geográfica y climática, posee un gran potencial para generar energía a partir de fuentes no convencionales de energía renovable. Algunos ejemplos, en energía solar el departamento de La Guajira hoy en día tiene un nivel de irradiación solar 60% más alto que el promedio mundial, lo que permite tener mayor disponibilidad del recurso durante el año. Por otro lado, el país presenta un potencial excepcional para la instalación de plantas eólicas, con una capacidad superior a los 50 GW y una velocidad del viento de 9 m/s, el doble del promedio mundial. En las zonas costa afuera de algunas partes de la costa caribe, la velocidad del viento supera los 10 m/s, lo que se traduce en factores de capacidad neta estimados cercanos al 70%, posicionándose entre los más elevados a nivel global.



Es vital adoptar tecnologías más limpias y eficientes. La inversión en energías renovables, como la solar o la eólica, no solo reducen la huella de carbono, sino que también generan ahorros a mediano y largo plazo. La implementación de sistemas inteligentes de gestión de energía y la modernización de la infraestructura son también pasos esenciales en este camino.



En lo que corresponde al sector empresarial son diversas las acciones que pueden realizar para avanzar con este propósito, las cuales van desde la instalación de paneles solares para autogeneración, hasta el reemplazo de sus luminarias por tecnología LED. Estas deben ser siempre acompañadas de una medición, evaluación y verificación permanente del consumo, para tomar decisiones que permitan optimizar sus resultados a través de inversiones en innovaciones tecnológicas, la promoción de hábitos responsables entre sus colaboradores y la elaboración de modelos de gestión sostenibles.



Sin duda estamos hablando de una tendencia de gran relevancia que viene impulsándose a través de políticas de estado vía incentivos tributarios y menores aranceles que ayuden a la implementación de nuevas tecnologías y de iniciativas privadas que atraigan inyecciones de capital en estos segmentos. En la Unión Europea, por ejemplo, se adjudicaron más de 2.400 millones de euros para mejorar la eficiencia energética en las empresas en el período 2014-20202. En Colombia, por su parte, contamos con incentivos tales como: la deducción del 50% del impuesto de renta durante 15 años por inversiones en fuentes alternativas; exclusión de arancel e IVA para la importación de equipos para el desarrollo de proyectos de generación y la exclusión automática del IVA en la adquisición de paneles solares y equipos para generación solar.



El foco estatal mantiene de manera permanente el interés del sector privado en desarrollar productividad con sostenibilidad, ahorrando recursos y buscando una reducción significativa en la huella de carbono.



De igual forma, con las inversiones en proyectos de autogeneración que vienen impulsando las empresas, también se abre la posibilidad de ahorrar costos de operación y diversificar la matriz energética de Colombia, ayudando a alcanzar las metas de energía limpia proyectadas por el gobierno nacional.



Queda un importante camino por recorrer para alcanzar la auto eficiencia total del sector empresarial, el 5 de marzo fue una fecha que nos impulsa a seguir avanzando para obtener los innumerables beneficios que tiene seguir buscando una eficiencia energética para las empresas, el país y la sociedad civil.

JUAN JOSÉ MARTÍNEZ

Presidente de Primax Colombia