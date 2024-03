Línea Colectora, ahora en vilo por los líos en parques eólicos

La Guajira es el departamento con mejores regímenes de viento y radiación solar, convirtiéndola en una de las regiones con mejores condiciones para el desarrollo de energías renovables no convencionales.



Esto llevó a que compañías del sector invirtieran en grandes proyectos de estas tecnologías, algunos de los cuales llevan años en fases previas del desarrollo, en trámites sociales y ambientales. Hasta el momento importantes proyectos solares y eólicos de la región que se esperaba que entraran al sistema no lo han hecho por variados motivos. Sin embargo, hay al menos 2.200 megavatios eólicos están en aprietos en la región.



Una de las obras más relevantes para esta región es la línea de transmisión Colectora, que estaría en la capacidad de movilizar la energía generada por al menos 10 parques renovables de acuerdo con datos de la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme). Si bien el Grupo Energía Bogotá (GEB), a cargo de la obra, ya logró los acuerdos con las comunidades, esta infraestructura no entraría antes de 2025.



De este proyecto depende que los parques de generación puedan poner en el mercado su energía. Sin embargo, la nueva preocupación es que cuando Colectora finalmente entre, los proyectos ya no puedan ingresar, por dificultades financieras, demoras en los licenciamientos. “Para el país sería una calamidad y para La Guajira sería una terrible pérdida”, afirmó Juan Ricardo Ortega, presidente del GEB.

Uno de los casos complejos es el de los parques a cargo de Enel, que el año pasado anunció la suspensión indefinida del desarrollo del proyecto eólico Windpeshi (200 megavatios) y está evaluando la posibilidad de venderlo.

(Vea: Plataformas para encontrar empleo remoto en el extranjero y tener ingresos adicionales)

Adicionalmente, tiene otros dos parques: Tumawind y Chemesky de 208 y 99 megavatios, respectivamente. La empresa decidió perder las obligaciones de energía en firme adquirida por medio de la subasta de contratos de largo plazo de 2019.



La compañía señaló que si bien aún están en su fase de desarrollo depende de Colectora, por lo que “su cronograma constructivo se evaluará conforme avance esta línea de transmisión y considerando la coyuntura del territorio, que representa grandes retos para el avance y la sostenibilidad de estos proyectos; y se espera una regulación definitiva de garantías de conexión”.



Al caso de Enel se le suman otras compañías como Energía de Portugal (EDPR) y AES, con varios proyectos en el departamento. EDPR cuenta con Alpha y Beta, que suman 504 megavatios y ya en el pasado ha llamado la atención sobre el riesgo que están corriendo estas obras. Felipe de Gamboa, country manager de la portuguesa, expresó que están atravesando por obstáculos críticos.

(Siga leyendo: 'Anatomía' de un tiquete aéreo: los costos e impuestos que paga cuando compra pasajes)

“En este momento continuamos trabajando en reunir las condiciones económicas y de licenciamiento necesarias para culminar la construcción de los parques”, apuntó. Destacó que no han cedido las obligaciones adquiridas pro medio de la subasta, aunque no descartó la posibilidad de vender los parques. Aseveró que si bien esto es una posibilidad, la prioridad sobre la que siguen trabajando es construirlos y operarlos.



En el caso de AES, la empresa cuenta con el clúster eólico Jemeiwaa Ka I, que se compone de 6 proyectos, de los cuales 3 tienen licencia ambiental y 4 tienen concepto de conexión. Su puesta en operación está estimada para 2025, sin embargo, “se prevé que Colectora tenga retrasos adicionales, llevando a que la fecha de entrada en operación de estos parques sea, potencialmente, en el 2026 o 2027”.



En total estos parques podrían poner 1.100 megavatios al sistema y hasta el momento aseguran que no han considerado venderlos, aunque sí se han cedido las obligaciones de energía en firme hasta 2025.

(Lea más: Acción de Ecopetrol cae un día después de la presentación de informe financiero de 2023)

A las obras de estas compañías se suman Acacia y Camelias (330 megavatios), de Celsia, que recientemente han sido noticia por la posibilidad de vender estos proyectos eólicos, ante las dificultades para sacar adelante las fases previas a la construcción.



Durante la conferencia de resultados de 2023, Ricardo Sierra, presidente de la empresa, señaló que incluso se ha analizado vender los parques. Ya a finales del año pasado la empresa había señalado que algunos de los aerogeneradores que se usarían para dichos parques serían movidos a otro proyecto ubicado en Perú.



Vale la pena señalar que la Anla archivó la licencia ambiental para la línea de interconexión. Las dificultades de las compañías para poner en operación los parques pone en riesgo la transición energética, de la cual La Guajira es uno de los pilares. Los expertos y empresarios han pedido al gobierno medidas que permitan salvar el desarrollo de los proyectos.



Felipe de Gamboa expuso que “esperamos que la Creg emita rápidamente la regulación que desarrolle la Resolución 40042 de 2024 de. Ministerio de Energía, por medio de la cual se dan lineamientos para tomar medidas transitorias para facilitar la culminación de los proyectos de energías renovables”.

(Vea: Renta ciudadana 2024: cómo consultar su puntaje y grupo del Sisbén)

Cambios de fechas de puesta en operación

El Ministerio de Minas y Energía anunció que está adelantando una serie de medidas que buscan viabilizar el ingreso de los parques renovables que han tenido retrasos. En ese sentido presentó a inicios de febrero la resolución 40042 por medio de la cual se establecen pautas para que la Creg reglamente “ pautas en cuanto al acceso y la asignación de capacidad de transporte en el Sistema Interconectado Nacional, a efectos de modificar las condiciones para la entrada en operación de los proyectos (FPO)”.



Las empresas están esperando que la Comisión presente la regulación para analizar en qué medida pueden participar. Enel señaló que una vez se conozca la reglamentación analizarán la posibilidad de participar en ella. “Si llegamos a ver necesario solicitar un cambio lo haremos”, expresó AES.



Daniela Morales Soler

Periodista de Portafolio