A seis proyectos renovables les habrían ejecutado garantías

En medio de una fuerte tensión en el sector eléctrico por cuenta de cambios regulatorios que ha advertido o hecho el Gobierno, EDF Renewables anunció que se retiraría del desarrollo del parque Pubenza, de 50 megavatios, que estaba en proceso en Girardot.



Ahora bien, los motivos de su salida se están viendo en otros proyectos y se advierte un posible efecto dominó.



De acuerdo con la compañía francesa, la ejecución de garantías por cerca de US$1,4 millones o $4.600 millones por los retrasos en la puesta en operación del parque.

Adicionalmente, destacaron que “el Gobierno Nacional, a través de XM, mandó la instrucción de ejecutar las garantías de puesta en operación del proyecto”, a pesar de que el Consejo de Estado había declarado la nulidad del marco regulatorio que habilitó la promulgación de las subastas de largo plazo de energía renovable.

La francesa argumenta que los retrasos se dieron por factores que estaban fuera de su manejo, como los incumplimientos en los tiempos estipulados para que la corporación regional diera respuesta a los permisos y licencias ambientales.

Elodie San-Galli, gerente general para el país de la compañía, había afirmado en entrevista con Portafolio que “llevamos haciendo trámite para una planta de la subasta tres años; presentamos el estudio hace tres años para una planta de 50 megavatios solares en Cundinamarca. Realmente no debería tomar tanto tiempo, sobre todo si hay una voluntad del Gobierno de empujar este tipo de tecnologías”.

Ahora bien, de acuerdo con información conocida por Portafolio, habría otros cinco proyectos de este tipo a los que se les habrían ejecutado también las garantías bancarias.

Dentro de estos se encuentran los tres que estaba desarrollando Trina Solar: Campano, Cartago y San Felipe, que sumaban 300 megavatios de capacidad instalada. Estos tenían ya serios retrasos, por lo que se habían visto en la necesidad de comprar la energía comprometida en la bolsa, viendo afectado su flujo de caja.

Adicionalmente, varias veces habían entrado al proceso de limitación de suministro.

Además de esto, Enel también tiene dos proyectos a los cuales se les ejecutaron las garantías: Tumawind y Chemesky.

Por su parte, Alexandra Hernández, presidente de Ser Colombia, expuso que esto, sin embargo, no ha llevado a un anuncio de que no se desarrollen los proyectos o no se cumplan los contratos.

Lo que sí destacó es que temas como las demoras para que las corporaciones locales tomen decisiones está afectando a los proyectos. A esto se le suma que la Unidad de Planeación Minero Energética (Upme) se toma hasta cinco meses analizando las peticiones de modificación en la fecha de puesta en operación.

Por este motivo, 9 de los 11 proyectos que resultaron otorgados en la subasta de 2021 se encuentran retrasados en sus procesos.

“Llamamos al Gobierno a articularnos para sacar adelante la transición”, señaló Hernández.

La salida de EDF Renoewables del parque solar se suma al anuncio que había hecho en días pasados Enel con respecto a su parque Windpeshi en La Guajira, cuando declaró que vendería el proyecto, dadas las dificultades para ejecutarlo, por temas como cambios regulatorios y fiscales que afectan los avances.

