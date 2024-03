Piden al Gobierno no 'politizar' debate sobre las tarifas de energía en el Caribe

Ante la situación que enfrenta el Caribe en torno a las altas tarifas de energía, mandatarios de la región le pidieron al Gobierno nacional evitar 'politizar' el tema.



El pronunciamiento de los gobernantes se presenta tras la intervención del ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, durante un encuentro en el que se abordaría la situación energética de esta zona del país.

El jefe de la cartera de Energía anunció que se convocaría a nueva cumbre para analizar los altos costos del servicio. Sin embargo, la controversia se originó cuando a estas declaraciones se sumó el tema de la constituyente.

"Se llevaron billones de pesos en diferentes momentos de nuestra historia, con diferentes nombres, y nuestra responsabilidad es evitar que eso vuelva a ocurrir y eso es un proceso constituyente, que la gente tenga la posibilidad de tomar decisiones sobre esas soluciones que le estamos planteando, y en ese sentido tiene todo que ver con la constituyente, con un proceso constituyente”, señaló Camacho.

Postura de los mandatarios

Al respecto, varios mandatarios del Caribe se han pronunciado respecto a esta convocatoria. La mayoría de los pronunciamientos han cuestionado que este escenario se emplee para introducir ese debate y no en soluciones que permitan hacerle frente a la crisis energética que vive la región.

Tal es el caso del alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, quien, a través de su cuenta de X, aseguró que no asistirá a la Cumbre de Energía convocada por el Ejecutivo si el propósito es respaldar la constituyente que promueve el presidente Petro.

“Yo estoy de acuerdo que haya una audiencia pública, que participe la comunidad, que participemos los gobernantes, pero yo lo que no quiero es que a esa audiencia pública se le dé el matiz de un escenario constituyente", resaltó.

El alcalde de la capital del Bolívar también indicó que "yo creo que no deberíamos confundir una intención de presidente frente a una Asamblea Constituyente, que está en todo su derecho, con un tema de tarifas que nos agobia, que nos desespera y que no vemos solución. Si va a haber un escenario de discusión frente al tema de tarifas, donde lo podamos hacer de la mejor manera, pues allí estaré, pero si el escenario es para darle un color político y relacionarlo con una posible asamblea constituyente que el presidente Petro quiera impulsar para Colombia, no cuenten conmigo".

No es una advertencia, ni una amenaza. Es una posición que expreso con toda la firmeza que me caracteriza.



El @MinEnergiaCo anunció que por orden presidencial, se realizará otra Cumbre Energética después de #SemanaSanta, pero con un propósito "constituyente".



Como alcalde… — Dumek Turbay Paz (@dumek_turbay) March 24, 2024

Por su parte, el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello, le señaló a EL TIEMPO, que "si asistimos a una cumbre de energía es para escuchar soluciones, nuestra gente está cansada de expectativas y cobros excesivos. En Santa Marta, las altas tarifas y el servicio prestado por la empresa de energía son unos de los mayores focos de desestabilización social. Estamos prestos a trabajar en pro de tarifas justas, siempre en beneficio de la comunidad".

A estas voces se suma la gobernadora de Sucre, Lucy Inés García, quien dijo que "la prioridad es la comunidad y las altas tarifas exigen estar dispuestos para asistir a cien reuniones que se hagan sobre el tema. La Costa debe estar unida ahora más que nunca, porque es la forma de estar más fuertes".

'No hay relación'

La Liga de Usuarios de Servicios Públicos en el Atlántico también se pronunció sobre el tema. Su coordinador, Norman Alarcón, hizo énfasis en que no existe una línea de relación para abrirle paso a ese debate en el escenario de las altas tarifas de la energía en el Caribe.

"Primero hay que mirar en qué términos va a ser esa reunión. De acuerdo con lo que dijo el ministro (Camargo), que sería en el contexto de la discusión de una nueva Asamblea Nacional Constituyente, nosotros creemos que no hay relación. La problemática de energía eléctrica en el Caribe, sobre todo, la de las tarifas impagables, insufribles, las cuales necesitan soluciones a corto plazo", explicó.

Alarcón también señaló que este escenario no es el más adecuado "sobre todo cuando vemos que una parte importante del país dice que no ve conveniente esa Asamblea Constituyente. Entonces, ¿qué relación va a tener una propuesta que no goza de un acuerdo nacional para tratar un tema como las tarifas eléctricas que tiene salidas inmediatas?".

