La propuesta de Naturgas al Gobierno: crear un plan de seguridad energética

El gremio de gas natural, Naturgas, propuso al Gobierno la creación de un plan integral de seguridad energética para este recurso.



"La independencia es a lo que le debemos apostar", afirmó Luz Stella Murgas, presidente de la agremiación.



Destacó que si bien la interconnexión regional en la red de transporte de este hidrocarburo es importante, se debe dar la máxima prioridad a los recursos locales.



Dentro de los recursos con los que cuenta el país, Murgas aseguró que los hallazgos en costa afuera son prometedores y podrían multiplicar hasta por 25 las reservas del país. Por esto se debería priorizar darle la entrada a este gas, agregó.



De igual manera, señaló qué otras estrategias de confiabilidad se requieren. Tal es el caso de la infraestructura de importación por medio de las regasificadoras, tanto del Pacífico como la de Cartagena. Con respecto a la infraestructura del Pacífico señaló que se deben revisar opciones para hacerla viable, incluso, dividiendo el proyecto en dos partes, garantizando la entrada del gasoducto por separado para atraer inversión a la construcción de la planta.



Con respecto a la de Cartagena, la Sociedad Portuaria El Cayao, dijo que se deben buscar caminos regulatorios que habiliten que el gas excedentario se pueda poner también en el sistema nacional de transporte para el uso residencial.



Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas. Naturgas

Sobre los anuncios de importación desde Venezuela, Murgas destacó que se deben hacer los análisis económicos, jurídicos y operativos para garantizar que se puede cumplir el contrato de suministro desde el vecino país hacia Colombia.



Vale la pena destacar que este se firmó en 2007 e iniciaba en 2015 con un lapso de 16 años, no obstante, no se pudo cumplir por las sanciones que se le impusieron a PDVSA.



"Hasta no tener viabilidad de esta importación, esta no es una solución para Colombia", destacó.

DANIELA MORALES SOLER

Periodista Portafolio