Cuáles son las probabilidades de qué el suministro de energía de Bogotá esté en riesgo

El bajo nivel de los embalses que contribuyen al suministro de agua en Bogotá derivo en que la ciudad estableciera un racionamiento por zonas. La medida responde principalmente al estado del sistema Chingaza, repositorio que abarca cerca del 70 % del consumo de la ciudad y que, a la fecha, registra un 16 % de su capacidad.



Ahora bien, los embalses que componen el Chingaza (Chuza y San Rafael) se encuentran en tendencia descendente. El primero tiene embalsado apenas el 15,41 % de su capacidad y el segundo del 18,75 %.

Dentro de esa red de abastecimiento, otro actor clave es el agregado Sur, integrado por los embalses de Chusacá y Regadera. Este, por el momento, se encuentra estable al registrar un nivel del 49,47 y 30,57 % de su capacidad, respectivamente.

El rol de la energía hidroeléctrica

Cerca del 70 % de la energía eléctrica que se consume en Colombia proviene de centrales hidroeléctricas. Es decir, un gran porcentaje de la electricidad que se emplea es generada con el agua que se almacena en los embalses que están destinados a ese propósito.

Es por ello que se han realizado llamados de alerta para evitar que el bajo nivel de algunos embalses pueda llevar al racionamiento. De hecho, recientemente el operador del sistema, XM, detalló las señales de riesgo que persisten sobre la operación para atender el consumo.

Dentro de ellas, la entidad señala que la demanda de electricidad en Colombia presenta un crecimiento de 8,31 %. Otro dato que llama la atención es que los aportes hídricos registrados en marzo se mantienen por debajo de los mínimos históricos, en el 45,37 % de la media histórica, es decir, 69,96 gigavatios hora día.

¿Y Bogotá?

Cabe recordar que en la capital del país, la central de Chivor, de Guavio, y las de Paraíso y La Guaca son las principales proveedoras de energía.

Esteban Quintana, CEO de Klik Energy, le explicó a EL TIEMPO que los embalses usados para generar electricidad en la zona centro están en las cifras más altas del país frente a los otros sistemas. Esto quiere decir que, pese a que los repositorios empleados para el consumo de agua están en niveles bajos, los que se usan para generar energía en la zona centro están en rangos aceptables.

“El suministro eléctrico de Bogotá con los bajos niveles del sistema Chingaza realmente no está en riesgo. Es decir: si bien el sistema Chingaza sí está en sus mínimos históricos, no es el sistema que entrega energía a Bogotá, por lo tanto, no dependemos de Chingaza. De hecho, los embalses de la zona Centro actualmente son los más altos del país”, señaló.

En ese sentido, esto es lo que muestran los datos de XM por zonas: Antioquia, en 30,55 %; Caldas, en 31,57 %; Oriente, en 10,96 %; Valle, en 35,64 %; Caribe, en 42,49 %; y finalmente la más alta, la zona Centro (donde se alimenta Bogotá) en 42,82 %.

A esto hay que sumarle que en Colombia, la energía eléctrica se genera a partir de diferentes fuentes. Además de la hidráulica, la generación también se hace a través de centrales térmicas y la quema de combustibles fósiles.

Ambos son métodos de generación vitales, ya que si los embalses llegan a bajar, las termoeléctricas son las encargadas de ponerse en marcha para asegurar el suministro eléctrico del país y así procurar la prestación eficiente de este servicio.

