No harían nuevas subastas de energía

En el marco del congreso Colombia Genera de la Andi, el viceministro de Energía, Javier Campillo, manifestó que es posible que la pasada subasta de cargo por confiabilidad fuera la última de esta naturaleza que tendría el país.



De acuerdo con Campillo “lo que se analiza son subastas por tecnología, dado que no tiene sentido poner a competir por un mismo atributo tecnologías tan diferentes”.



Esto ya había sido esbozado por el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, en el pasado. De hecho, al cierre de la subasta había comentado que “iniciamos la preparación de una nueva subasta exclusiva para renovables con enfoque territorial”.

Durante el evento, Bruce Mac Master, presidente de la Andi, afirmó que la última subasta la considera exitosa, aunque destacó algunos puntos como la viabilización de algunos proyectos en departamentos como La Guajira, donde no hubo proyectos asignados. Añadió que se debe asegurar la disponibilidad de energía para los próximos años, como parte del plan de transición energética.



Dijo que el sector de hidrocarburos ha sido clave para mantener una estabilidad financiera del país. Por esto el Gobierno tiene un reto en este sentido para llevar a cabo este plan a la vez que se incrementa la robustez de la matriz de generación eléctrica y se diversifica la economía.

Daniela Morales

Periodista Portafolio