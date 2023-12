Ocho comercializadoras están recuperando opción tarifaria

En medio de las dificultades de caja de las empresas de comercialización de energía, el sector ha llamado para generar soluciones a los más de $5 billones de saldos por opción tarifaria.



Sin embargo, ya hay ocho compañías que están recuperándolos con corte a septiembre, de acuerdo con datos de la Superintendencia de Servicios Públicos.



Estas empresas son Cedenar, Celsia Valle, Celsia Tolima, Cetsa, Dispac, Empresa de Energía de Pereira, Air-e y Essa. Vale la pena recordar que hay 23 compañías que prestan ese servicio público.



Ahora bien, otras comercializadoras de electricidad han logrado en algunos meses hacer recuperaciones; sin embargo, con las alzas regulatorias de las tarifas de energía, las compañías no han podido continuar con el cobro de estos saldos.



Cabe recordar que estos saldos se acumularon desde la pandemia, cuando el Gobierno optó por congelar las alzas en el servicio público, generando un saldo a favor de las comercializadoras. Este se recuperaría de forma paulatina al añadirse a las facturas. No obstante, la crisis inflacionaria generó subidas tan fuertes en las facturas que las empresas no hicieron los cobros, para evitar impagos.



Por este motivo se han acumulado e incluso se siguen acumulando al día de hoy estas deudas. Otras empresas, como es el caso de la Compañía Energética de Occidente (CEO) ya recuperaron la totalidad del saldo que se les causó durante este periodo.



“Nosotros lo aplicamos, pero a los tres o cuatro meses tuvimos la opción de cerrarla. En este momento, CEO no tiene saldos por recoger”, expuso Ómar Serrano, presidente de la empresa, en una pasada entrevista con Portafolio.



Sin embargo, otras comercializadoras no han podido hacer este mismo proceso y su situación es crítica. Tal es el caso de las que atienden los mercados del Caribe como Air-e y Afinia, que de acuerdo con Asocodis suman cerca de la mitad de los $5 billones de deuda que hay por este concepto.



“Ha habido siempre dificultades financieras. Incluso XM hizo un estudio en el que mostraba que había una probabilidad de riesgo sistémico. Si una comercializadora no tiene recursos, por supuesto, el generador tampoco va a tenerlos”, manifestó José Camilo Manzur, presidente de Asocodis.



Adicionalmente, se estima que el ritmo de recuperación para las compañías que ya están en ese proceso es aún muy lento y en algunos casos nulo, con lo que se han pedido otro tipo de alternativas para afrontar estas dificultades financieras.



Solución regulatoria

Ómar Prías, director de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), aseguró que están trabajando en una solución de tipo regulatorio.



Expuso que esperan tenerla lista esta semana para presentarla al ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho.



“Esperamos que la próxima semana tengamos buenas noticias para el país, en ese sentido, sobre el mejoramiento de la opción tarifaria, porque fue una de las estrategias que se adoptó hace unos meses”, aseguró Prías el jueves pasado.

Hace unos días salió a comentarios una resolución que propone que todos los saldos se incorporen a la tarifa como un componente: el COT. Con este lo que se haría es dividir el monto total adeudado para integrarlo a la tarifa como componente del costo unitario (CU) y no como un valor adicional. Esta resolución también le daría piso jurídico a la financiación por medio de líneas de crédito flexibles.

Aumentos en créditos

En vista de las dificultades financieras, el Gobierno habilitó una línea de crédito con Findeter por $1 billón, para las compañías de comercialización de electricidad.



Este valor es 20 % de la deuda total que tienen las empresas, explicó Manzur. Por esto, han pedido que se dé vía libre a un mayor cupo para las empresas prestadoras del servicio.



“Cualquier monto que se apruebe es una mejoría, pero si fueran los $5 billones sería mucho mejor”, señaló el líder gremial.



Con la resolución, Manzur expuso que se podría dar el piso jurídico para que se habiliten nuevas líneas, ya sea con Findeter o con la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN)

Dos créditos de Findeter ya se han desembolsado

En agosto, la Junta Directiva de Findeter aprobó la creación de una línea de crédito por $1 billón para las compañías de comercialización que tienen saldos por recuperar de opción tarifaria. Esta tiene un subsidio a la tasa de interés que se cobra.

Según Findeter hasta el momento se han desembolsado dos créditos para estas empresas, aunque no informó el monto.

De acuerdo con fuentes consultadas Portafolio, se trataría de desembolsos a Air-e y Afinia. De estos, el dinero entregado está entre los $160.000 millones y los $280.000 millones.

“Han recibido el desembolso las empresas que más lo han necesitado”, dijo Camilo Sánchez, presidente de Andesco. No obstante, el líder gremial advirtió que el dinero de esta línea de crédito solo le daría a las compañías de comercialización un “respiro” de 40 días, por lo que pidió que se ampliara esta iniciativa en el mayor monto posible.

DANIELA MORALES SOLER

Periodista Portafolio