¿Qué tan cerca está el país de superar el fenómeno de El Niño en materia energética?

Mientras que las lluvias de estos días le han dado un respiro a las regiones en cuanto a menor calor y reducción de incendios forestales, ayer durante el foro de la Andi se generó controversia, ya que el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, afirmó "estamos a punto de superar el fenómeno de El Niño”, refiriéndose a eventuales riesgos para el abastecimiento de energía o posibles apagones generalizados.



"La seguridad energética del país se ha garantizado y gracias a las medidas que se han adoptado desde la industria, las campañas de ahorro y las medidas regulatorias que se han tomado, se han logrado unos niveles de embalses favorables", destacó el funcionario durante el encuentro.



(Lea más: Salvavidas a las obras de energías renovables en líos)

Sin embargo, el director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras, Andeg, Alejandro Castañeda, prefirió ser más prudente y sostuvo que el fenómeno de El Niño no está totalmente superado porque aún faltan dos meses aproximadamente de sequías: febrero, marzo y unos días de abril, porque las agencias internacionales señalan que las lluvias regresarían hacia los meses de abril y mayo.



No obstante, sí reconoció que actualmente no hay ninguna alerta respecto al fenómeno de El Niño, dado que se tomaron las medidas necesarias con anticipación para evitar un desabastecimiento de energía eléctrica, aunque de cara al mediano plazo la situación no parece ser la misma.

(Lea más: Menor producción de petróleo afectará los ingresos de la Nación)

Altas temperaturas en Colombia Sergio Acero Yate / El Tiempo.

(Vea: Industria petrolera venezolana en el limbo si Estados Unidos reactiva las sanciones)

"Lo que han hecho las térmicas en los últimos ocho meses es que los embalses no disminuyan tan rápido, sino que sea de forma gradual y que se puedan recuperar entre abril y noviembre. No veo un riesgo de desabastecimiento en el corto plazo, ni que vayamos a tener un apagón durante el 2024”, afirmó al intervenir en el foro organizado por la Asociación Nacional de Empresarios.



Entre tanto, la presidenta de Naturgás, Luz Stella Murgas, aseguró que el gas natural está garantizado para que las termoeléctricas puedan seguir generando electricidad durante el tiempo que queda del fenómeno de El Niño y para los próximos años porque actualmente la infraestructura de gas natural es más robusta.

(Lea más: Ecopetrol ejecutó programa de eficiencia energética ante el fenómeno de El Niño)

PORTAFOLIO