‘Hemos perdido buena parte de la rentabilidad de Colectora’: GEB

Grupo Energía Bogotá (GEB) anunció que iniciaron las labores de construcción de la línea Colectora, que habilitará el ingreso de más de 1.000 megavatios que se generarán en La Guajira al Sistema Interconectado Nacional (SIN).



La obra ya suma varios meses de retraso, aunque la compañía espera que a mediados de 2024 esté lista. Así lo explicó Juan Ricardo Ortega, presidente de la compañía, quien no obstante manifestó que gran parte de la rentabilidad del proyecto se ha perdido.



Iniciaron la construcción de Colectora hace un tiempo. ¿Van a lograr

los tiempos de fecha de puesta en operación para abril de 2024?



Sí. Son dos tramos que suman cerca de 460 kilómetros. Estamos trabajando en el de la Loma-Cuestecitas, y la relación con la comunidad es muy positiva. Yo creo que con seguridad estamos listos hacia mediados de 2024.



Un tema clave son las subestaciones, una es nuestra, que es la Loma, y eso ya va muy avanzado. La otra subestación, que es que es la de Cuestecitas, no es nuestra y ha vivido como unos retos, pero creo que todo eso se supera. La ruta crítica es que las subestaciones estén listas pero esas son ampliaciones.



¿Tienen todo lo que necesitan para la construcción o hace falta material?

Ya tenemos todo. No hay ningún trámite que falte.



Los retrasos en esta obra, ¿qué impactos ha tenido a nivel financiero para ustedes?

Ese es un punto muy importante. Toda la parte social ha sido increíblemente generosa; hemos gastado ya casi $90.000 millones.



Ahora, hemos perdido buena parte de la rentabilidad del proyecto. Es difícil sacar proyectos rentables adelante cuando hay tantas trabas y cuando la posición de mucha gente es trancar el desarrollo y no se visualiza que son proyectos estratégicos, y que es más grave que no se haga que se haga.



Pero esa es la lucha que estamos dando, tratando de explicarle a la gente que muchas las cosas que se dicen, que son falsas.



Presentaron su plan de inversiones a 5 años con más de US$1.400 millones. ¿Cómo se va a destinar ese monto?

Los tres lugares de énfasis son Brasil, Perú y Guatemala. En Brasil vamos a seguir existiendo con un negocio importante para el próximo año, que requiere más o menos de unos US$1.000 millones.



En Perú vamos a seguir invirtiendo tanto con ISA como por nuestro lado. Con ISA tenemos una línea muy importante en el norte del país en la que vamos a estar concursando.



También en Guatemala queremos apoyar todo ese proceso de nearshoring de los Estados Unidos. Hemos hecho una gran labor, garantizando energía en las partes más pobres y más complejas de Guatemala y eso son unos US$100 millones.



Y en Colombia, el eje potencial es La Guajira, si el Gobierno llega a lograr el apoyo de la comunidad y se toma conciencia del riesgo de esa zona en temas de adaptación.



Creemos que la línea que se está construyendo puede servir también para hacer la línea de corriente directa de alto voltaje que está en planes.

Juan Ricardo Ortega, GEB Cortesía



Eso requeriría una subestaciones que son muy costosas y muy sofisticadas y que nunca se han hecho en Colombia, pero creemos que con ISA juntos las podemos hacer. Ahora, si eso se hace, vale más de US$2.000 millones.



¿Han hecho alguna obra similar en los países donde están?

Nosotros no hemos hecho eso, pero tenemos gente formándose en el tema. ISA sí está haciendo una con los chinos en Chile.



En Brasil y Perú nombraron country managers. ¿Eso va en línea con sus planes de inversión?

Sí, claro. Es necesario tener personas que tengan interlocución con el alto gobierno. Cuando se hace infraestructura de esta, que implica una relación de unos 30 o 50 años, hay que ser un buen socio del país y tener alguien con mucho peso que sea capaz de dialogar continuamente.



¿Han pensado en otros países en los que se podrían expandir?

Sí. En Chile. Siempre estamos mirando cosas allí y de resto no. No hay nada muy evidente.



¿En qué otros proyectos a nivel local están participando?

Acá hay una cantidad de proyectos y en todos vamos a estar. Viene ahorita una convocatoria a la Upme como en un mes y estamos participando.



También en la junta aprobamos como 6 o 7 diferentes mejoras del sistema. Estos sistemas requieren mantenimiento en tiempo continuo.



Había manifestado que las dificultades para hacer líneas en Colombia estaba afectando la inversión. ¿Ha cambiado esa decisión?

Vamos a ver cómo nos va. Estamos metiéndole todo a las obras en las que participamos, porque es un compromiso con el país y cumplimos por encima de cualquier cosa. Pero vamos a ver cómo nos va con la ejecución de Colectora. Es lo que le demuestra la capacidad institucional y el apoyo de la comunidad para sacar esto adelante.



Se han advertido dificultades en el Caribe por las deficiencias de red. ¿Están trabajando allá?

Sí, claro, y hemos tenido unos problemas ridículos, pero no voy a entrar en los detalles. El problema es que las normas, como le digo, están hechas para trancar, no para que las cosas salgan.



Actualmente estamos en diálogo con el Ministerio porque para todo el mundo es esencial que se puedan hacer y entregar las obras eléctricas.



