Precio de la energía en bolsa se acerca de nuevo a escasez

Después de que el precio de la energía transada en bolsa estuviera por debajo del precio de escasez de activación por algunos meses y ante el riesgo del agotamiento de algunos embalses, el valor de la energía spot volvió a acercarse a este indicador.



(Vea: Cuáles son las probabilidades de qué el suministro de energía de Bogotá esté en riesgo).



De acuerdo con los datos de XM, operador del mercado eléctrico, el precio de escasez de activación vigente es de $1.056,62, mientras que el valor máximo marginal en estos días se ha vuelto a acercar a este. Para el 2 de abril, según el operador, el precio promedio de la bolsa se ubicó en $1.028,91.



Además, el precio preideal máximo de mercado para el lunes 6 de abril es de $1.056, con lo que el país podría acercarse a este nivel.



¿Por qué se da esta disparada en el precio y qué implica? De acuerdo con Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, esto se explica por el incremento de los precios que han empezado a ofertar los agentes de generación hidráulica.



Esto en vista de los bajos niveles de embalses y de aportes hídricos.



Castañeda explicó que esto habilita la entrada al sistema de más energía generada por medio de las centrales térmicas, que en este momento están poniendo cerca de 104 gigavatios hora día de una demanda de 230. Es decir, cerca de 42% de la electricidad que se consume diariamente.



(Vea: Universidad Icesi anunció el lanzamiento de la Ingeniería en Energía Inteligente).



Energía iStock

“El precio de escasez es un referente de la planta térmica más costosa del sistema, que sirve como ‘disparador’ de las obligaciones de energía firme que cada planta tiene asignada bajo el modelo de cargo por confiabilidad”, explicó Alejandro Lucio, director de Óptima Consultores.



De hecho, en algunos momentos de jornadas anteriores este nivel ya se ha superado, lo que implica una serie de efectos, aunque no de cara al costo del kilovatio que pagan los usuarios.



Castañeda fue enfático al respecto, “el techo del precio de energía que se transfiere al usuario es el precio de escasez, hasta ahí llega” y añadió que activa un mecanismo en el que son los generadores que no están entregando la energía en firme que deben entregar los que asumen el costo por encima de este nivel.



“El generador que no esté entregando su obligación de energía en firme en las horas que se supere el precio está siendo cubierto por otro generador a ese precio superior. Ahí es cuando el que no está entregando debe pagarle al otro generador”, manifestó.



Lucio señaló que este es un indicador que está demostrando el estrés en el que se encuentra el sistema eléctrico.

​

Sandra Fonseca, presidente de Asoenergía manifestó que “debe asegurarse que toda la energía térmica sea utilizada a precio de escasez y que el agua de las hidroeléctricas se guarden al precio económico definido”.

​

Vale la pena recordar que el nivel de los embalses se ubica en 31,64% de su capacidad útil total, siendo este el nivel más bajo en los últimos años para este periodo.



Adicionalmente y a pesar de las lluvias que se han evidenciado en los últimos días, los aportes hídricos están aún por debajo de los promedios históricos y en lo corrido de abril se ubican en 58,4% de la media histórica.



Incluso algunos embalses se encuentran cerca de sus mínimos operativos, como es el caso del embalse de Guavio que se encuentra al 6% de su capacidad o Ituango al 16%.



Esta situación ha llevado a que en algunos casos se tomen medidas como el racionamiento del servicio público de acueducto, como está pasando en Medellín y en Bogotá. Esto teniendo en cuenta que algunos embalses cumplen el doble propósito de generar energía y abastecer los sistemas de acueductos.



De acuerdo con Castañeda, esto dependerá de cómo evolucionen los niveles de lluvias en los próximos días.



(Vea: A ritmo de vallenato hacen reclamo por altos precios de la energía en la costa Caribe).



Daniela Morales Soler

Periodista Portafolio