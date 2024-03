¿Cómo será la subasta de energía geotérmica? Presidente de la ANH explica

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) está haciendo un cambio para tomar otras energías, como la eólica offshore, geotermia, entre otras.

Orlando Velandia, presidente de la entidad, explicó el avance en la subasta de eólicos costa afuera y señaló que este año podrían lanzar un proceso similar para geotermia. Para hacer todo esto, la entidad se fusionaría con el Ipse.



Ampliaron los plazos para la subasta eólica. ¿En qué va ese proceso?



Publicamos unos pliegos con las condiciones. Las reglas de juego y un cronograma. En el marco de las discusiones que se dieron con los posibles interesados, hubo observaciones que evaluamos para revisar la pertinencia y una de las que era muy recurrente era que flexibilizáramos un poco más el periodo para revisar los documentos previos a la habilitación.



Consideramos que era pertinente ampliar un poco más el plazo para la recepción de documentos de cara a la habilitación de los posibles interesados. Ese es el primer ajuste que hicimos.



¿Qué otros puntos les han manifestado las compañías, relacionado con temas como licenciamiento?



Hemos tenido un importante número de observaciones en ese sentido y estamos revisando con el Ministerio de Minas y Energía y con la Dimar para mirar cómo podemos hacer ajustes si son necesarios.



Nosotros tenemos que encontrar el punto justo de equilibrio entre flexibilizar, pero también dar unas señales de mantener una línea de criterios técnicos para el desarrollo del proceso.



Estamos trabajando con entidades como la Creg y la Upme para que cuando estos procesos vayan a más avanzados ya tengamos suplidas muchas de estas inquietudes.



¿Cómo analiza el interés por participar en el proceso?



Estamos muy satisfechos, porque varios de los más importantes jugadores del mundo están mostrando su interés.



Eso es en esta primera fase, todo se materializa cuando ya se entregan los documentos para la acreditación; mientras tanto creemos que la ronda ha generado una expectativa muy importante a nivel mundial y están interesados grandes jugadores.



Eso nos tiene muy optimistas, pero tenemos que ir mirando en el proceso como podemos ir eliminando algunas dificultades que se puedan ir presentando.



Para eso es el proceso, no se puede arrancar con la certeza de que nada es inamovible, mucho menos cuando es nuestra primera ronda de este tipo. De hecho, Colombia es el primer país en América Latina que acomete una ronda de estas características, entonces estamos en ese proceso, para el que también hemos ido consultando a firmas que no son desarrolladoras de proyectos, pero que sí tienen una experiencia muy importante en la industria, y nos han aconsejado.



La ANH ahora tomó responsabilidad en otras energías, ¿cómo avanzan en esas otras tecnologías?



El año pasado el Ministerio le delegó a la Agencia Nacional de Hidrocarburos algunas actividades propias para otras fuentes, no solamente la eólica, sino también en la energía geotérmica, hidrógeno blanco y captura y almacenamiento de CO2.



Estamos en el proceso de revisar la fusión entre la ANH y el Ipse, que es el instituto que está llevando fuentes alternativas de generación a las regiones no conectadas. Eso también nos abre un campo de acción muy importante.



¿Qué están preparando para promover la energía geotérmica?



Estamos trabajando en una subasta de geotermia. Está es una meta para el segundo semestre del 2024, estamos en etapa de planeación, revisando regulación y áreas con potencial.



¿Cómo va el proceso de reactivar los contratos petroleros suspendidos?



Estamos trabajando en esa tarea, que ocupa gran parte de nuestra agenda diaria. Tenemos cerca de 38 contratos suspendidos y hemos normalizado más de seis contratos; eso parece una cifra pequeña, pero cada uno tiene su particularidad y el reto es que este año tengamos normalizados la mayoría de los contratos.



No solamente estamos trabajando con los contratos suspendidos, sino con los que tienen un tránsito normal para poder acompañar a las compañías con las que firmamos los contratos. Para eso vamos a fortalecer nuestra estrategia territorial de hidrocarburos, que permita un mejor relacionamiento con comunidades, con los mandatarios locales para que podamos seguir acometiendo las labores de búsqueda de hidrocarburos en esos más de 300 contratos firmados en las más de 15 millones de hectáreas hoy que tenemos con vocación para explorar.



¿Se mantiene la intención de no otorgar nueva contratación?



Esa es una línea de política del Gobierno, pero que tenemos muchísimas hectáreas para seguir explorando y que tenemos más de 300 contratos en muchos de los cuales no hemos podido realizar la exploración.



Esos son los que tienen mejor vocación para hallar hidrocarburos, entonces si nos concentramos en esos habremos avanzado significativamente en la tarea de incorporar nuevas reservas a las ya existentes.



¿Cómo analiza el plan de abastecimiento de gas que plantea un posible desabastecimiento?



Estamos evaluando la posibilidad de habilitar unos poliductos para poder transportar gas de algunas regiones importantes y desarrollar otras. Hay que hacer algunos ajustes regulatorios, que nos pueden llevar tiempo, pero estamos trabajando en eso, pues lo que buscamos es mayores sinergias para que donde podamos tener gas, lo desarrollemos rápidamente.



Estamos trabajando, buscando alternativas que nos permitan garantizar a los colombianos el gas natural en las residencias y el que se necesita para la generación eléctrica.



DANIELA MORALES SOLER

Periodista de Portafolio