Casi listo proyecto de ley para crear una empresa estatal minera

Hace unos meses se dio a conocer que el Gobierno nacional tenía contemplada la creación de una empresa estatal que se dedicaría a las labores de minería.



Esta compañía minera, que llevaría por nombre Ecominerales, se encargaría de la exploración, producción y comercialización de esos minerales que serán claves dentro de la transición energética.



Pero, ¿qué pasó con ese proyecto?, ¿aún sigue sobre la mesa su creación?

En el marco del Congreso Nacional de Minería, el presidente de la Agencia Nacional de Minería (ANM), Álvaro Pardo, mencionó que la iniciativa sigue en pie, ya que se trata de un "instrumento fundamental para poder materializar la visión que este gobierno tiene sobre el sector".

Pardo informó que en las próximas dos semanas, en conjunto con el Ministerio de Minas y Energía, se realizará la última revisión del proyecto de ley (que se tramitará como ley ordinaria) para su presentación ante el Congreso de la República.

Ecominerales tendría tres funciones principales: la comercialización, arrancando por el oro; el acompañamiento a los mineros en el proceso de formalización; y que la empresa pueda participar en actividades de exploración y explotación de minerales estratégicos.

Sobre el primer punto, el presidente de la entidad mencionó que se busca legalizar la cadena de comercialización de este mineral. Además de garantizar que sea un oro libre de mercurio y transparencia en la operación.

En ese sentido, entre las opciones que se contemplan están exportarlo, crear una cadena de joyería limpia en el país o venderlo al Banco de la República.

Presidente de la ANM, Álvaro Pardo

En cuanto a la formalización, señaló que el foco está centrado en mejorar las condiciones de los pequeños y medianos mineros.

"No basta entregarle un título a un minero para que 20 años después se encuentre en es las mismas condiciones de pobreza y vida indigna. No, el Estado tiene que acompañarlos en el crecimiento después del título, entonces ahí estamos pensando en capacitación, créditos baratos, apoyo en el beneficio, etc.", señaló.

Finalmente, el funcionario enfatizó que el objetivo no es estatizar la operación minera, sino generar una serie de valores agregados.

"No se trata de estatizar. Existe Ecopetrol y nadie ha hablado de estatizar el sector de petróleo. Igual vamos a hacer en minería, tener un actor que pueda participar en cosas donde el sector privado no está".

