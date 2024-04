Director de la Creg asegura que 'el racionamiento de energía puede darse'

Ómar Prías, director de la comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), aseguró que una de las posibilidades en medio del fenómeno de El Niño es que haya racionamiento de electricidad en el país.



De acuerdo con el director de la entidad, "hasta el momento es posible el racionamiento. Es posible y es una opción, sin duda". Afirmó que esta es una posibilidad, aunque matizó que no es el escenario que esperan que se materialice.



Las declaraciones de Prías se dan a la salida de la reunión de la Comisión de Coordinación y Seguimiento de la Situación Energética (Cacsse) que fue citada el pasado domingo por el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, para afrontar la situación. Dijo que durante la reunión no se abordó la posibilidad ni las condiciones de un racionamiento.



Vale la pena recordar que el nivel de los embalses cayó por debajo de 30% y se acerca a los niveles críticos en los que no habría suficiente capacidad para generar y responderle a toda la demanda. De acuerdo con XM, al 14 de abril, el nivel de embalses se ubicaba en 29,78%.

Embalse San Rafael Alcaldía Mayor de Bogotá

Dijo que el desabastecimiento no es una situación que se haya definido durante este encuentro y que esto dependerá del avance de las condiciones climáticas, que en este momento muestran un bajo nivel de lluvias y por ende de aportes hídricos. Según el reporte de XM, los aportes hídricos el pasado 14 de abril fueron de 27,9% de la media histórica para el periodo.



Prías apuntó que "las variables climáticas parecen que están aumentando, aunque puede que en ocho días puede que mejoren y la situación cambie".



A su salida de la reunión, Prías manifestó que el encuentro fue positivo y señaló que "se están avanzando en temas importantes, como las tarifas que es uno de los temas que en este momento es complejo".

DANIELA MORALES SOLER

Portafolio