Otra lectura a la soberanía energética

Pretender una soberanía, para legitimar la eficacia y la eficiencia para el desarrollo energético del país, requiere de ingredientes claros. Lograr las máximas garantías constitucionales, en el entendido que la Constitución Política supone la democracia, la intervención para la seguridad jurídica de los derechos de la gente, de los bienes y servicios por el Estado.





La construcción de nuestro Estado-Nación, según la tesis del constitucionalista Rodrigo Uprimny, no ha logrado consolidar la soberanía, “ni ha logrado imponerse coactivamente sobre actores que le disputan el monopolio de la fuerza, ni ha logrado tampoco conquistar la aceptación de la población. No es atribuir según la tesis hobbesiana, en que el Estado debería primero imponer a la fuerza y con procedimientos propios del absolutismo, la seguridad y la soberanía, y sólo después preocuparse de los derechos y las libertades”.



Nuestro sistema energético tiene fallas. No debe desaparecer la institucionalidad y bebe conquistar la participación en el mercado, con la fuerza que le da la Constitución Política, que no puede significar una estatización, sino la presencia de un Estado regulador y a la vez participativo que por su naturaleza no puede desposeerse.



Se necesitan herramientas para empoderar una soberanía abierta, no con absolutismos, que no puede construirse desde un solo epicentro, y sí con consensos con las regiones, con todos los actores: Estado + sociedad, + academia, + empresa.



Vivimos la nefasta experiencia de Electricaribe, el país pide a gritos una soberanía energética que garantice los bienes y servicios, sin que la empresa privada sea una rueda suelta.



William Murra Babúm, dirigente gremial, experto en operaciones de transmisión de energía eléctrica, piensa en una soberanía energética “que equilibre el precio en la bolsa de energía, que le tuerza el pescuezo a la fórmula de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, en que ‘yo cotizo al Sistema a X pesos, pero me pagan a Y pesos’, que corresponde al precio cotizado más alto ofrecido al mercado de energía. Y que también requiere obligar a los comercializadores a negociar a mediano plazo su energía y que solo quede en riesgo de comprar en bolsa el 10% de su demanda”.



Cuando se inició la reingeniería del sector eléctrico, desde el 20 de Julio de 1995 con las primeras resoluciones de la CREG, el Estado ejercía su papel de regulador a través de los comisionados de la CREG que eran verdaderos expertos en la materia y siguieron muchas líneas del modelo chileno por su eficiencia en energía eléctrica. Los años fueron pasando con fallas en la gestión, el interés general empezó a debilitars.



Si analizamos la historia, cuando en 1996 se inició un reconocimiento a los generadores térmicos de un cargo por capacidad, saltaron los hidráulicos que dominaban el 80% del mercado para que se les reconociera dicho cargo así hubiese verano intenso, es decir, la generación hidráulica estaba limitada.



Luego eliminaron el cargo por capacidad y establecieron el cargo por confiabilidad, pero sujeto para los agentes térmicos a contratos de largo plazo de gas, cuyas condiciones eran insoportables, pero sólo favorecían a los agentes de gas privados. Esa es la triste realidad. ¿Y por qué ocurrían todas esas calamidades? Porque el Estado ya no era un regulador natural, porque el país se tragó el cuento que la CREG estaba por encima de todo y lo que ellos ordenaban nadie lo podía contradecir. Antes y después deCovid-19, el Estado enfrenta para el siglo XXI grandes retos. Por eso es que el Estado debe ser el regulador absoluto y bienvenidos todos los privados.



Ante los 30 años de existencia de la Ley 142 de 1994 (régimen de los servicios públicos) y la Ley 143 de 1994 (régimen de generación, interconexión, trasmisión, distribución y comercialización de electricidad), se necesita de una reforma que tenga incidencia al cambio climático, valoración a nuevos energéticos, a la dimensión de la energía y los hidrocarburos, y otra perspectiva de los usuarios para una toma de conciencia y compromiso.



Para que no vuelva a pasar lo mismo con las expediciones de las resoluciones CREG 010 y 012, que durante el año 2021, en plena época de Covid, mientras los colombianos padecíamos del virus, ‘masacraron’ a los costeños con el invento que para el Caribe las Perdidas No Técnicas desaparecen del componente tarifario, para mezclarlas en un solo paquete.



Mientras el promedio nacional de pérdidas de energía que pagan los usuarios no costeños oscila entre el 8% y el 11%, en la región que maneja Afinia está en el 18% promedio y en la de AIR-E en 25%.



Durante el paso de estos últimos 50 años de gobierno, el país ha venido perdiendo los dientes de su soberanía energética. El actual ministro de Minas y Energía quiere poner a volar otro esquema para que el Estado sea un protagonista más efectivo.



Ricardo Arquez Benavides

Analista de política minero-energética. arquezbasesores@gmail.com