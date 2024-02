Radican proyecto de ley para cambiar la fórmula tarifaria de luz

Ante el Senado de la República se radicó un proyecto de ley “por medio del cual se regulan las fórmulas tarifarias en energía” por parte de Antonio José Correa, senador del partido de La U y firmado por otros congresistas.



El proyecto propone modificaciones a la Ley 142 de 1994, como un cambio al artículo 126 en el que se añade que las modificaciones a las fórmulas tarifarias “no podrán generar compromisos del Estado por posible pérdidas en las utilidades de las empresas de servicios públicos”.



Otro de los puntos sobre los que busca hacer modificaciones es al Plan Nacional de Desarrollo de 2019, que incluía la intervención a Electricaribe. Al respecto propone que la variación de las tarifas esté sujeta al cumplimiento de las inversiones realizadas no proyectadas por las empresas, así como los indicadores de calidad “y por ende la reducción de pérdidas tendrá aplicabilidad de este régimen transitorio especial”.



Precisamente con respecto a este tema también buscan que se añada un parágrafo por medio del cual se busca que la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) cree una fórmula que incorpore el avance en la inversión por parte de la compañía y el Gobierno. Con esta pretenden que “se propenda por disminuir de manera prioritaria las pérdidas técnicas y no técnicas en relación con el servicio”.



Así señalan que la falta de inversión no puede ser asumida por vía de las tarifas por los usuarios.

También destaca que se pueden hacer inversiones provenientes de sistema general de participaciones o del Ocad Paz para construir infraestructura eléctrica.



El proyecto cuenta con cinco artículos enfocados en el caso de la costa caribe, donde operan Air-e y Afinia. Estos operadores tienen unas de las tarifas más altas del país, dado que el Plan Nacional de Desarrollo pasado autorizó que estas pudieran incluir las pérdidas, lo que generó incrementos considerables.



El senador Correa expuso que “a los excesivos cobros en las tarifas de energía se suman constantes apagones en el departamento (Córdoba)”. Destacó que en los últimos meses el precio que han pagado los usuarios ha incrementado de forma considerable, razón por la cual considera que se debe tomar una decisión que evite efectos sobre los usuarios.



Este proyecto se presenta poco antes de que el Gobierno Nacional, por medio del Ministerio de Minas y Energía, radique un proyecto de ley por medio del cual busca reformar las leyes de servicios públicos (142 y 143 de 1994).

Esto quiere decir que ambos proyectos podrían ser referentes al mismo tema e incluso en algunos puntos no estar en concordancia.



Vale la pena destacar que por el momento no se ha presentado ante el Congreso la reforma a las leyes de servicios públicos.



