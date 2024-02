Denuncian que tarifas de energía en el Caribe están afectadas por cobros de alumbrado

Juan Ricardo Ortega, presidente de Grupo Energía Bogotá (GEB) manifestó que el precio de las tarifas de energía en la costa Caribe colombiana está viéndose afectado por factores como los cobros ajenos a la tarifa de energía, incluyendo cobros por alumbrado público.

Señaló durante el foro ‘¿Cómo garantizar la energía en el país?’ del Tiempo y Acolgen que, sobre la discusión de las tarifas en esta región del país, este es un tema del que no se está hablando, pero puede llegar a significar hasta 30% del cobro en las facturas de los usuarios.



“Nosotros prestamos el servicio de alumbrado público y no representa más de 6% o 7% de la tarifa”, expresó, añadiendo que en estas zonas en las que es más caro hay un problema político relacionado con quiénes son los prestadores de este servicio.



Incluso dijo que es uno de los mayores desfalcos en estas regiones y que es un negocio manejado por pocas personas.



Más allá de los costos de generación, Ortega manifestó que hay otros temas incluidos en este servicio público que pueden afectar los usuarios. Entre ellos destacó que está el tema de pérdidas no técnicas, es decir, robos de energía.



Ricardo Sierra, presidente de Celsia, dijo que la narrativa ha girado en torno a la generación, aunque el componente de pérdidas está teniendo un impacto mucho superior.



Ortega remató que hay otro tema de fondo en las zonas más cálidas del país y está relacionado con los códigos de construcción. Explicó que las construcciones de viviendas de interés social (VIS) tienen techos demasiado bajos, afectando la circulación del aire y la ventilación; además se usan tejados de zinc, que acumulan calor y por últimos malos cerramientos de las casas.



Esto genera que los consumos de energía en aires acondicionados y ventiladores sea mucho mayor, dado que las viviendas no están hechas para tener un uso óptimo de la ventilación.

DANIELA MORALES SOLER

Periodista de Portafolio