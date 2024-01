Upme da parte de tranquilidad por abastecimiento en El Niño

La Unidad de Planeación Minero Energética (Upme), que ejerce la Secretaría Técnica de la Comisión Asesora de Coordinación y Seguimiento a la Situación Energética (Cacse), dio un parte de tranquilidad con respecto al abastecimiento de energía durante este fenómeno de El Niño.



“Llegamos a un grupo 43 acciones para realizar seguimiento a la logística, al suministro de los diferentes energéticos, para hacer seguimiento por supuesto a las variables y a los recursos principalmente hídricos”, señaló Carlos Adrián Correa, director de la Upme.



Estas acciones buscan que se mantenga el abastecimiento eléctrico de forma continúa y generando los menores impactos. Algunas de las acciones que se han desarrollado son planes de respuesta para los incendios, la verificación de los sistemas contraincendios de cada una de las empresas, seguimiento de los recursos hídricos, solar, eólico, térmico y demás. De igual manera, en la Comisión Asesora se han revisado aspectos normativos y regulatorios que permitan mantener variables operativas óptimas durante la época de sequía.



Ahora bien, una de las acciones que se ha propuesto es el ahorro de energía, por parte de los consumidores, como se hizo durante El Niño de 2015 - 2016 y que permitió reducir la demanda en 5%.

Al respecto, Correa señaló que es un tema que se ha considerado, aunque debe pasar primero por una discusión regulatoria.



“Lo que pasa es que estas son acciones de última instancia, es decir, cuando ya no se tiene nada más que hacer. Por eso en el último El Niño, muy hacia el final cuando ya había una situación bastante estrecha de la oferta para atender a los usuarios, fue cuando se optó por esta medida”, apuntó Correa.



Destacó que hasta el momento no se ha considerado que el sistema esté en ese momento de presión que implique lanzar un programa de disminución de la demanda.

De hecho, destacó que consideran que no será necesario llegar a esta medida durante este fenómeno climático.

Correa apuntó que esta Comisión ha sesionado 12 veces y que llevan meses estructurando las medidas de respuesta, por lo que “le han madrugado a El Niño”.



La Comisión Asesora se mantiene alerta ante la evolución de las variables, a lo que el director de la entidad complementó que “tenemos ojos en toda la cadena” gracias a la participación del Ministerio de Minas y Energía, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), la Superintendencia de Servicios Públicos, el Ideam, los Consejos Nacionales de Operación de Gas y Electricidad, así como compañías como ISA, TGI y Ecopetrol.



Situación actual



Vale la pena destacar que con corte al 29 de enero, los embalses se encontraban en 57,1% de su volumen útil, al tener 122,35 gigavatios hora almacenados.



Este valor significa que desde el pasado primero de diciembre, los embalses han reducido en 17,43 puntos porcentuales su nivel, puesto que para esta fecha, el nivel almacenado alcazaba 74,53% del total de la capacidad del sistema.



A esto se suma que el nivel de aporte hídrico se ha mantenido cercano a la mitad de la media histórica. Durante enero, se han mantenido en 77,02 gigavatios hora, que representa 54,74% de la media histórica, según datos de XM, operador del mercado.

Teniendo en cuenta estos dos componentes, algunos expertos han alertado que esto puede representar que la caída en el volumen útil este siendo muy acelerada.



José Fernando Prada, exdirector de la Creg y consultor independiente, explicó que la señal sí puede levantar alertas, en caso de que se extienda el fenómeno climático. Especialmente, durante el primer mes del año, ya que este ritmo ha aumentado.



Además, expuso que “el precio de bolsa no está dando la señal de escasez que debería”. Vale la pena destacar que el precio de bolsa tiende a incrementar para que se genere más con térmicas y puedas extenderse la vida de los embalses.



Sin embargo, estos días, el valor se ha mantenido entre los $500 y $600 por kilovatio.



