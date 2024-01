‘Estamos interesados en el modelo de comunidades energéticas’: Ziklo Solar

El mundo se encuentra en medio de la transición energética y Colombia ha sido un país muy vocal al respecto. Algunas empresas han apostado a hacer proyectos enmarcados en estas políticas, como es el caso de Ziklo Solar, una compañía antioqueña, dedicada al desarrollo, construcción y operación de proyectos solares de autogeneración.



Desde su inicio en 2012 y hasta 2023 sumaban más de 31 megavatios instalados, equivalentes a 20% del total de proyectos de este tipo que hay en el país. Andrés Pérez, CEO de la compañía, explicó que este año apuntan a duplicar su facturación y llegar a los 40 megavatios operando en más de 17 departamentos del país.



(Lea: Europa no puede competir como hub de hidrógeno verde, según Fortescue).



¿Cuál es su modelo de negocio?



Ziklo Solar empieza en 2012 a trabajar con energía solar, buscando que nuestros clientes y sus empresas sean más competitivos. Esto lo logramos hacer con tecnología a la cual le estamos apostando y es la transición energética inteligente. En 2018 se nos dan algunos impulsos como la ley 1715.



Somos una empresa que desarrolla, construye y opera proyectos solares a la medida, que dependiendo de su escala se pueden tardar entre dos y nueve meses en su construcción.



¿Cuáles fueron sus resultados operativos el año pasado?



Nosotros tenemos autogeneración a pequeña escala (Agpe) y generación distribuida que ha sido nuestro mercado estratégico. A cierre de 2023 teníamos 31 megavatios instalados, eso quiere decir que teníamos cerca de 20% del mercado de autogeneración a pequeña escala representado en unos 700 clientes que tenemos en total desde el inicio de nuestra operación.



¿Han tenido afectaciones, como incrementos en costos de partes e insumos?



Puntualmente, el mercado de paneles solares tuvo una baja de precio y eso está a favor de nosotros porque alcanzó a disminuir más de un 30%, que dentro de la estructura de costos, es el rubro más representativo. En cuanto a disponibilidad hubo una buena oferta, entonces no tuvimos contratiempos.



(Siga leyendo: Arabia Saudita ya no espera subir en 8 % su producción de petróleo).



Eso nos ayudó a contrarrestar temas como las altas tasas de interés que tuvimos, que encareció el financiamiento, cosa que también vivimos con el dólar que se valorizó.



A eso le podemos sumar que el país mantiene los incentivos para que se adopte la tecnología, con lo que el año pasado se nos sumaron variables de suma positiva.



Ahora bien, un tema que vivimos fue un primer semestre de 2022 de incertidumbre país por temas políticos, con lo que los inversionistas privados estuvieron temerosos y no avanzaron en los proyectos; pero una vez comenzó el segundo semestre fue de una forma muy distinta y logramos un cierre con muy buenas cifras.



¿Qué ventajas tiene un inversionista al instalar un proyecto de autogeneración?



Además del aporte ambiental que tiene el usar estas tecnologías, también tiene unas ventajas financieras muy potentes.



Un hogar puede recuperar en cuatro o cinco años la inversión inicial de un activo que dura 20 años y hecho que para la industria tiene beneficios tributarios. Además hace que haya un retorno sobre el año y medio a dos años.



El beneficio más importante, considero, que es el control de costo y que se puede tomar la decisión de cómo manejar temas como su tarifa, que normalmente está expuesto al riesgo que tengan sus comercializadores de energía.



(Le recomendamos: Las alertas que deja el ritmo de los niveles de los embalses por El Niño).



¿Ponen baterías en los proyectos?



Es decisión del usuario. A nosotros nos gusta diseñar proyectos a la medida del usuario, por lo que prácticamente ninguno de nuestros proyectos tiene baterías.



Esto se explica porque los usuarios están conectados también al sistema interconectado nacional, que es muy estable y da una excelente confiabilidad.



Nuestros clientes también pueden vender sus excedentes de energía al sistema, que ya está establecido cómo se debe hacer el pago y cuando se consume le compran al sistema, por lo que por el momento no necesitamos respaldo con baterías.



¿Qué metas tienen para este año?



Nuestras metas son muy ambiciosas para este 2024, puesto que estamos viendo que va a ser un año muy positivo para la autogeneración y generación distribuida.



Entonces estamos viendo un crecimiento por la transición energética que puede significar duplicar nuestros resultados y alcanzar más de 40 gigavatios instalados.



¿Cuáles son sus expectativas en ventas este año?



En 2023 superamos los $25.000 millones, con un Ebitda cercano a 8%. Y esperamos duplicar la facturación durante este año.



Ahora bien, una de las cosas que también vimos fue el excelente backlog de desarrollo de proyectos para este año, que cerró muy cercano a $20.000 millones, que comprueba esa gran dinámica que hubo en el segundo semestre y nos deja con $20.000 millones para desarrollar proyectos durante este 2024.



(Además: ¿El fenómeno de El Niño impactará las tarifas de energía?).



¿Cómo ven los anuncios de comunidades energéticas que ha propuesto el Gobierno?

Lo vemos muy positivo, no vemos la hora de que salgan los proyectos, esto va a traer más oportunidades para expandir el mercado.



¿Pensarían en participar de estos proyectos?



Sí, estamos muy interesados, porque hace parte del mercado de autogeneración a pequeña escala y generación distribuida, que es nuestro nicho.



¿Qué ahorros puede generar para los usuarios que decidan instalar un proyecto de estos?



En un modelo como este se mantienen entre 20% y 30%, depende de la duración del proyecto y la inversión que se haga.



DANIELA MORALES SOLER

Periodista de Poerafolio