¿Eres feliz en tu trabajo?

Recientemente realizamos con mi equipo una investigación para validar una hipótesis que me había dado vueltas en la cabeza por años, fruto de trabajar con empresas de todos los tamaños en las que la meta giraba en torno a mejorar la experiencia del cliente volcando la atención de personas, programas y equipos a que todo fuera ‘Clientecéntrico’ con un componente de moda ‘las herramientas ágiles’, a lo mejor, porque como lo escribí en el artículo ‘Los redentores’ publicado en este diario, vivimos en modo ‘chulitos azules’ haciendo referencia a que todo lo queremos: ¡Ya!, inmediato, que con tan solo mencionar la necesidad, por arte de magia, se haga realidad en milésimas de segundo.



Así que con este contexto y sumado a la realidad de un mercado laboral que se transformara radicalmente en los próximos años con la entrada de la automatización, que como se ha evidenciado en otros países, ha desplazado la mano de obra vale la pena hacer un llamado a la acción a los directivos y equipos que diseñan programas de calidad de vida para los colaboradores cuando ya es evidente que alrededor del 50% de la gente perderá su trabajo en los próximos años y que los responsables de la calidad de servicio son los colaboradores.



En nuestra investigación, encontramos que el 62% de los entrevistados trabajaría en una empresa en la que se sintieran inmensamente feliz, así no le pagaran. ¡Curioso! Eso evidencia que no todos los colaboradores están ‘inmensamente felices’ que es un nivel muy alto frente al estado emocional habitual. Pero, permítame dejarle otras dos perlas que con seguridad lo invitarán a la reflexión. El 91% de los entrevistados dejaría su trabajo actual por otro que los haga inmensamente felices, y tan solo el 30% de la gente, tiene un trabajo que los hace inmensamente felices.



Así que con estas cifras, que son solo algunas de nuestra investigación aplicada a 2.200 personas en Colombia, piense, ¿cómo podemos generar una experiencia de servicio memorable cuando ese ser humano cargado de emociones, no se siente a gusto con lo que hace, y solo está ahí por dos razones: poder llegar a fin de mes para pagar las cuentas, o mientras aparece algo mejor para poderse ir.



Con base en estos resultados nos dimos a la tarea de reinventar nuestras estrategias volcando nuestra atención en el ‘ser’ desarrollando habilidades humanas para lograr aportar al cambio de la experiencia del cliente, es que pongámosle lógica, tus colaboradores no pueden darle al cliente lo que no tienen en su ADN. Así que te dejo dos preguntas para que las compartas con tu equipo. ¿Te sientes inmensamente feliz en tu trabajo? ¿Te irías de tu empresa a otra donde ganaras menos, pero, pudieras ser inmensamente feliz?



JUAN CARLOS QUINTERO CALDERÓN

​CEO & Founder Gestión de Marketing