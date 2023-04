¿Es deliberado?

El presidente Petro es una persona que pasó muchos años de su vida en el Congreso y tiene que conocer muy bien cómo funciona esa institución. Tiene que haber participado en infinidad de procesos de discusión, aprobación o archivo de todo tipo de proyectos de ley. Tiene que saber que si no se tiene una mayoría contundente, la aprobación requiere de mucha flexibilidad y humildad para aceptar puntos de vista diferentes.



Cualquier proceso de negociación requiere concesiones de parte y parte y la búsqueda de puntos de encuentro que, seguramente, no dejarán felices a ninguna de las partes, pero pueden ser aceptadas por ellas.



¿Qué puede explicar entonces la intransigencia y la terquedad con que está actuando en el caso de la reforma al sistema de salud? Ponerse de acuerdo en que es necesaria la reforma es fácil, pues difícilmente alguien va a pensar que lo que hay es perfecto. Pero ¿cómo se explica, que insista en acabar con todo lo bueno que se ha logrado, pretendiendo hacer borrón y cuenta nueva? Empecinarse en sostener a una persona como la ministra Corcho que, con su arrogancia y fundamentalismo, ha logrado, incluso, romper la coalición que ha venido apoyando al gobierno es algo muy extraño.



Parecería entonces que son válidas las interpretaciones de varios analistas en cuanto a que, de manera deliberada, el presidente y su ministra pretenden “agudizar las contradicciones”, como dirían los izquierdistas de los años setenta y así responsabilizar a las instituciones por obstaculizar sus “grandes” cambios. Las quejas de las EPS, de que se les están demorando más los pagos, sería otro paso para generar la crisis y buscar entonces realizar los cambios a partir de la presión popular, que es lo que le gusta a Petro y lo que tantas veces ha anunciado.



Está por verse, sin embargo, como sería ese apoyo masivo que el pretende. El costo de vida, el caos de la Paz Total, el incremento en la inseguridad, el aumento del desempleo en casos como el de la construcción, la escasez de medicamentos etc, sólo permiten pensar que no es el mejor momento para esperar ese apoyo.



Sería una gran oportunidad para hacer ese tipo de oposición que a él le gusta; el problema es que hoy es Petro el que gobierna y difícilmente alguien que padece los problemas cotidianos no va a responsabilizar al gobierno por lo que está viviendo.



No deja de sorprender que con tantos frentes por atender siga empeñado en viajar y viajar presentándose como salvador del mundo en foros como el de Naciones Unidas, la OEA que también quiere cambiar, o la universidad de Stanford donde todavía se deben estar preguntando que quiso decir con esa ensalada de ideas que planteó. Lamentablemente, poca disposición está mostrando a la autocrítica y en cambió sí a seguir agudizando el caos.



RICARDO VILLAVECES P.

​Consultor privado