Estrategia y longevidad

La longevidad empresarial va en declive. Un estudio reciente de McKinsey muestra que, por ejemplo, la edad promedio de las 10 principales empresas en el índice S&P 500 paso de 85 años en 2000 a 33 años en 2018. Los seres humanos, en cambio, somos hoy más longevos y, en dicha tendencia que seguirá profundizándose, aparecen casos excepcionales que son testimonio de vida.



Conversé recientemente sobre este asunto con uno de mis mentores y compañero de aventuras empresariales, además de buen amigo, en razón a la celebración de los 99 años de vida de su padre. Le pregunté: ¿A qué podría atribuirse tal longevidad, acompañada en este caso de una impecable salud y un sostenido entusiasmo cotidiano? Esperaba una respuesta compleja, entendiendo que son muchos los factores que explican estos casos, entre otros la genética y el azar. En su típico tono pragmático, mi mentor prefirió remitirse a la evidencia, es decir, a los hábitos que como hijo ha observado por décadas en su padre.



En lo físico, dormir bien 8 horas diarias incluso en tiempos difíciles, comer ordenadamente en cuanto a horarios, consumir sin excesos alimentos tradicionales y sanos, hacer ejercicio varias veces por semana y mantener un peso adecuado. En lo mental y emocional, tener siempre claros los motivos para vivir y seguir el ritmo de los tiempos para sentirse cómodo en cada presente, por ejemplo, usando ahora la tecnología para informarse, entretenerse y mantenerse conectado con sus seres queridos.



Esta respuesta me sorprendió por su simplicidad y contundencia. No hay nada misterioso en ella y, aun reconociendo que muchas otras variables convergen en estos casos privilegiados, con certeza en las expuestas radica gran parte de la explicación. Estas buenas prácticas son las que seguramente un médico nos recomendaría si le pedimos consejos para una larga vida saludable y plena.

​

Todo esto me conectó con una lección que me dejó un ejecutivo admirable, durante una conversación estratégica en la que participé como consultor, al explicar una de las que consideraba claves del éxito de las empresas que perduran en el tiempo: hacer lo básico bien, es decir, procurar la excelencia en aquello fundamental para generar valor en cada momento de su vida. Estos pilares cambian con el tiempo y siempre es crítico tenerlos claros. A veces los sabemos, como en el caso de los humanos, pero no los practicamos, y la verdadera estrategia de una empresa es lo que hace, no lo que dice que debería hacer.



Inspirado en la admirable vida del padre de mi amigo, propongo una pregunta para las conversaciones estratégicas en nuestras empresas: ¿Qué es aquello básico, que hoy necesitamos hacer bien y con disciplina, para consolidar una organización longeva, saludable y con sentido?



CARLOS TÉLLEZ

