Fijación de precios en períodos inflacionarios

Con gran preocupación los empresarios y directivos afrontan una de las decisiones más complejas en tiempos inflacionarios: la determinación de los ajustes de precios para el 2023. Por un lado, los costos han aumentado de manera significativa durante el año, lastrando los márgenes y dificultando la rentabilidad de las operaciones, por lo que la corrección en los precios es evidentemente necesaria. Pero por otro, si el precio aumenta de manera significativa, puede impactar la demanda, perjudicando el ingreso y la rentabilidad, y a la larga promovería aún mas la inflación agravando la problemática.



Y por si no fuera suficientemente retador el panorama, esta realidad es particularmente compeja en empresas de servicios que son las más representativas en el PIB de nuestro país. Por lo tanto, ¿qué hacer?



La fijación del precio en empresas de servicios es uno de los elementos más complejos de las decisiones empresariales. A diferencia de las empresas que fabrican o comercializan bienes, donde el mecanismo más tradicional de fijación del precio está dado por la indexación del precio a los costos con la fórmula convencional de costo variable o costo directo + margen o markup -según se prefiera-, en empresas de servicios la cosa no es tan clara. Y no lo es pues normalmente las empresas de servicios tienen una estructura de costos y gastos muy diferente a la de las empresas que fabrican o comercializan bienes, donde el mayor porcentaje del costo total del bien corresponde al costo variable directo del mismo: llámese materia prima, fletes, empaque, etc.



Las empresas de servicios, por el contrario, son organizaciones de alto apalancamiento operativo, lo que significa que la gran mayoría de sus costos y gastos son fijos y no varían linealmente por el nivel de operación. Esta característica, propia de la naturaleza de este tipo de empresas, hace que el punto de equilibrio (el volúmen de operación donde los ingresos igualan a los costos y gastos) sea más alto de alcanzar. Esta misma configuración empresarial hace que al no lograr las ventas mínimas para alcanzar el punto de equilibrio, se incurran en grandes pérdidas y este fenómeno es especialmente notorio en ciclos económicos negativos como el que recientemente hemos vivido con la pandemia. Es por ello, que el balance de capacidad operativa y punto de equilibrio es, o debería ser, la obseción de todo responsable de una empresa de servicios.



Como la tradicional “fórmula” para fijar precios mencionada no aplica bien en empresas de servicios, estas ¿cómo pueden fijar los precios? Idealmente sería a traves de la determinación del valor generado o la disposición a pagar. Y resalto la palabra idealmente pues es difícil en algunos casos (la mayoría) monetizar la propuesta de valor o determinar hasta cuánto esta el consumidor dispuesto a pagar por un producto o servicio. En este escenario los precios de la competencia y los propios, aunque parezcan una referencia endógena, son un mecanismo eficaz para saber lo que las cosas valen. Puesto en otras palabras, el mercado regulará el precio permitiendo diferenciales en la oferta a la luz de lo distintivo de cada propuesta de valor, y por ende el precio deberá ajustarse también de acuerdo a las “leyes de demanda y oferta”.



Lo anterior no es otra cosa que dos conceptos claves en la fijación del precio hoy en día: precios basados en valor y precios dinámicos. Con los primeros podemos lograr determinar cuanto vale de más un bien o servicio a la luz de sus diferenciales respecto a la competencia, y los segundos permitirán una gestión óptima del complejo balance entre capacidad y rentabilidad de la operación. Curiosamente ambos conceptos tienen raíces en la industria de la aviación, donde hace más de tres décadas se gestaron estos mecanismos pues la realidad operativa de esta industria es muy compleja: los costos y gastos para operar en su gran mayoría son fijos y altos (ej. activos de alto valor, empleados, tecnología), es clave tener una demanda suficiente para alcanzar el punto de equilibio cubriendo un porcentaje adecuado de la capacidad operativa, y en la medida de lo posible, esa demanda debería anticiparse para no depender hasta último momento para saber si la operación será deficitaria, alcanzará un punto de equilibrio o dejará algún margen positivo. También ocurre esto mismo con los demás medios de transporte terrestre y marítimo, y en otras industrias tales como la educación, las telecomunicaciones, el desarrollo de software, la industria del entretenimiento y en general todas las empresas de servicios.



Por eso me llama tanto la atención (con cierta preocupación) la posibilidad que se ha venido planteando en los medios de comunicación sobre poder acordar precios en la industria de la aviación para que estos sean estables en el tiempo y no estén indexados a la inflación o a los costos y gastos asociados. Me llama la atención porque la idea aunque desde la perspectiva del consumidor puede sonar interesante en el corto plazo, es claramente contradictoria respecto a la supervivencia de las empresas del sector y por ende lasciva en el largo plazo para la sociedad, más después de una pandemia como la que recientemente hemos vivido, donde este sector en particular se vio dura y severamente impactado como pocos.



También me llama la atención (y desconcierta un poco) pues si se determinara un precio diferente al regulado por el libre mercado, estaríamos cayendo en una formulación artificial de precios que es lo que el mismo gobierno quiere acabar con el precio de la gasolina, para que este se nivele con el precio del mercado y fluctúe con el mismo. Por lo tanto es algo desconcertante que dentro del mismo gobierno coexistan las dos visiones en temas incluso relacionados entre sí.



Ah! Y a la anterior discusión no le hemos añadido la dificultad del proceso inflacionario en el que el mundo está embebido. ¿Cómo se puede acordar entonces una estabilidad de precios en un escenario de demanda incierta con altos picos y valles fruto de la estacionalidad de la misma, en un sector cuya naturaleza es de alto apalancamiento operativo, donde existen varias fuentes de diferenciación de la oferta de valor y hay un contexto inflacionario tanto en el ámbito nacional como en el internacional? Pareciera más una pregunta para un ejercicio académico-teórico que algo que se pueda implementar en la realidad. ¿Y los demás sectores? Proporcionalmente experimentando los mismos retos y dificultades, por lo que como siempre debemos decir … amanecerá y veremos.



IGNACIO OSUNA

Ph.D. y profesor de Marketing

INALDE Business School