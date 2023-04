América Latina. ¿Para qué tanta cháchara?

Me he atrevido a tomar el título de la última columna de mi amigo Jorge Fernando Negrete para DPL News y Reforma porque creo que vale la pena retomar todo lo dicho aquí en esta columna y que hace parte de una iniciativa de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y nuestro Estado, léase bien, firmó una iniciativa que fue la Agenda Digital Andina cuyo texto pueden leer aquí.

Le he agregado al título la palabra cháchara que es castiza y viene del italiano. No es un neologismo caribeño. No. Y cuya segunda acepción es “abundancia de palabras inútiles”. Me atrevo a hacerlo por qué sí ya tenemos una Agenda Digital Andina y se asoman tantas eventualidades en las relaciones multilaterales y donde los jugadores tecnológicos pueden jugar un papel importante por qué no ahondar en esa iniciativa arrancando por lo propuesto en la las recomendaciones del estudio “Análisis y Diagnóstico del Ecosistema Digital de la Comunidad Andina para el sector de Telecomunicaciones y TIC. Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Estado de la situación normativa, conclusiones y recomendaciones” y que en el punto 3.8 de dichas recomendaciones dice, textualmente: “Impulsar la formación de un mercado digital regional, en donde se materialice la: “Creación y definición del sector de tecnologías de la información y la comunicación (TIC)”, como se hizo en Mercosur, para propiciar el comercio electrónico transfronterizo, la firma digital, la cédula y el pasaporte digitales, aduanas digitales e interoperabilidad fronteriza, entre otros”.



Agregaría, como ya lo dije en El Tiempo: Soñar con un mercado común para las telecomunicaciones y las TIC ha sido un largo propósito de la Unión Europea que no ha podido cristalizarse. El Mercosur lo planteó y no ha pasado de buenos propósitos. La Comunidad Andina de Naciones (CAN) ha logrado avances importantes (como el roaming automático y sin costo, por ejemplo) para crear las bases para un Mercado Digital Andino. Hay, en este momento, tres multinacionales con presencia importante en los cuatro países de la CAN. En Colombia están América Móvil, Telefónica y Millicom, que son jugadores relevantes. Millicom es el de presencia más pequeña, al estar solo en Colombia y Bolivia, pero también le interesa la posibilidad de un mercado que permita hacer sinergias y economía de escala, en un negocio que demanda ingente inversión y tiene una tasa de rentabilidad y retorno bastante baja y de largo plazo.



El tamaño de este mercado es importante para estos operadores; estamos hablando de un potencial de 111 millones de habitantes, en países donde hay problemas de cobertura en telefonía móvil 4G y baja cobertura en banda ancha fija para los hogares. El escenario es ideal para integrar y consolidar operaciones y mejorar márgenes de rentabilidad y la tasa de retorno. América Móvil tiene operaciones móviles y fijas en Colombia, Perú y Ecuador. Telefónica también tiene una fuerte presencia en esos tres países. Un alto directivo de la compañía española lo vería con buenos ojos, en la medida en que se concrete pronto. Varios importantes líderes del sector, en América Latina, miran con entusiasmo esta iniciativa. En tanto se logre consolidar y estructurar un mercado va a ser mucho más fácil implementar la Agenda Digital Andina. El proceso sería inercial: al darse lo uno, lo otro vendría por añadidura.



Y como dijimos Julián Cardona Castro y yo para una entrevista que nos hizo DPL News, una subasta conjunta de 5G de los cuatro países de la Comunidad Andina traería una dinámica de inversiones y de salto tecnológico para ellos mucho mejor que hacerlas por separado. Ministra Urrutia, Consejero Saúl Kattan, aún estamos a tiempo. Sería una muy oportuna forma de integrarnos más y de crear las bases para el Mercado Digital Andino.



Así que, mi querido Jorge Fernando Negrete, Presidente de Digital Policy & Law, te invito a unirte a esta cruzada por contar con el primer mercado común digital de Iberoamérica. Ya hay unas bases y ahí están Jorge Hernando Pedraza en la CAN y Sergio Diaz Granados en la CAF que estoy seguro, respaldaran con ahínco la consolidación de una Agenda Digital Andina que puede comenzar con la estructuración del Mercado Digital Andino. Si se puede. Si podemos.



Invito a los directores de medios de comunicación de Colombia y de la Comunidad Andina a unirse a esta iniciativa que esperamos cuente con el respaldo de Juan Carlos Archila de America Móvil, Alfonso Gómez de Telefónica y Mauricio Ramos de Millicom.



NICOLA STORNELLI GARCÍA

Analista de Tendencias Digitales. Columnista de Portafolio y colaborador de El Tiempo, de DPL News y de Razón Pública

Twitter: @puertodigital