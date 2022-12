“Las instituciones son la sombra de quién las dirige”. Así, una empresa, organización, Estado o familia que continúe en el tiempo, lleva el alma de quienes la han liderado; al final son instituciones con seres humanos, que trabajan para seres humanos. Colombia ha creado instituciones muy poderosas en su historia, como las cajas de compensación, las corporaciones de ahorro y vivienda, Fedesarrollo, entre otras. En 2022, algunos de sus directivos cerraron ciclos, después de enormes transformaciones institucionales, comerciales y nacionales y considero que deben ser reconocidos, pese a su modestia.



Olga Brito, ex presidenta de IAB (Interactive Advertising Bureau), organización mundial que representa la industria de la comunicación, el marketing y la publicidad en la era digital en diversos países, no es un gremio ni un invento colombiano, sin embargo, ha sido la institución que bajo el mando de ella, logró que Colombia profundizará en la comprensión del mundo digital, sus beneficios, mediciones, conceptos y apoyo al sector privado y al público durante 15 años de liderazgo guiándonos en el proceso.



Gustavo Leaño, ex presidente de Credibanco, una empresa de pagos de bajo valor, que aglutina a casi todos los bancos del país en lo que hoy conocemos como una pasarela de pago, pero que es mucho más que eso. Él y su equipo, en los últimos 12 años de su liderazgo, lograron hacer que la transición de los medios de pago en Colombia del mundo físico a la digital fuera más simple y menos traumática, coordinando muchas instituciones y con una competencia creciente.



Finalmente, Carlos Eduardo Botero, ex presidente de Inexmoda, institución creada por exportadores de textiles y confecciones para promover el comercio exterior en el sistema moda, lideró la organización por 14 años, aumentando el número de ferias, visitantes, conocimiento y reconocimiento nacional e internacional del sector y la institución, logrando que la moda se entendiera más como una industria rentable, generadora de empleo y divisas, motor de la economía nacional.



Ellos, son titanes de nuestros tiempos modernos, que con disciplina, modestia, criterio y visión llevaron sendas organizaciones por las tormentas del siglo XXI y hoy se retiran con la tranquilidad de la misión cumplida. Esta columna puede ser tomada como personal (ya que a los tres les debo mucho más que esta columna), o quizá como un agradecimiento a la historia de Raddar misma (que hubiese sido imposible sin ellos), más es un modesto y limitado homenaje a tres personas que dejaron huella en nuestro país, llevando sus instituciones a niveles muy superiores de cuando los tomaron y transformado a Colombia más de lo que hemos tenido la oportunidad de agradecerles y reconocerles. Gracias a ellos y a muchos otros que día a día, dejan su sombra en nuestra nación.



Nota: un enorme abrazo a Juan Pablo Sánchez, buen amigo.



CAMILO HERRERA MORA

Fundador de Raddar