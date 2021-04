Hacia un transporte verde

Hace casi dos años, el presidente Iván Duque sancionó una normativa con la que buscaba impulsar la promoción del uso de vehículos eléctricos en el país: la Ley 1969 del 2019. Esta sirvió como antesala para que, un par de meses después, el mandatario lanzara también su Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica y Sostenible, con la que se trazó la meta de que, para el 2035, el 100% de los vehículos públicos adquiridos para sistemas de transporte masivo sean eléctricos o con cero emisiones contaminantes.



En ese sentido, las entidades al frente del sector en las principales ciudades del país vienen trabajando en la renovación de su flota, labor que se mantuvo incluso a lo largo del 2020, en medio de la pandemia. Sin embargo, el director del Observatorio de Movilidad de la Universidad Nacional, José Stalin Rojas, advierte que, “si bien la argumentación principal para renovar la flota es la ambiental y la Ley 1969 empuja este cambio, los últimos reportes del Dane sobre transporte público afirman que se ha disminuido la demanda de pasajeros en la pandemia, y esa menor cifra va a repercutir en los créditos que se tomaron para renovar esta flota”.



En la capital, TransMilenio ha venido renovando no solo los buses articulados que atraviesan las ciudades por los carriles exclusivos del sistema, sino también el componente zonal, o el Sistema Integrado de Transporte Público (Sitp) que circula a través de los barrios bogotanos. El año pasado, el operador anunció que había llegado a la renovación del 93% del componente troncal con el ingreso de 130 biarticulados de gas natural.



Actualmente, la flota total cuenta con 9.300 vehículos, tanto en las troncales como en el Sitp, y la compañía avanza en la renovación de los buses ‘azules’. Esto es parte de un proceso en el que no solo se contempla un relevo de los automóviles de mayor antigüedad del sistema, sino que también se está dando el desmonte del Sitp Provisional: esos buses y colectivos tradicionales que aún hoy, después de siete años, siguen prestando servicio en Bogotá. Según TransMilenio, este año deberán salir de operación cerca de 3.700 unidades de dicho segmento.



En este sentido, TransMilenio explica que, al cierre de febrero, para la Fase V del Sitp ya se habían contratado 2.284 buses nuevos, y de estos se han vinculado 551, de los cuales 259 son eléctricos, 211 a gas y 71 diésel. La meta que tiene la compañía es culminar el 2021 con la integración de 1.860 vehículos nuevos al sistema, y continuar la tarea en el 2022, con 424 automotores para antes de abril del próximo año. Así, el Sitp tendrá 1.485 vehículos eléctricos en total.



“Un motivo de orgullo es tener en este momento la flota más grande adjudicada del mundo, fuera de China, en buses eléctricos. Estamos a la vanguardia en disponer de un parque limpio que ayude a la ciudad. Por supuesto, seguimos teniendo modelos a gas y diésel, pero también son tecnologías que han avanzado rápidamente, y están generando menos emisiones con los vehículos nuevos”, señala Felipe Andrés Ramírez, gerente de TransMilenio.



Pero el avance no se da solo en Bogotá, pues en Medellín, con el sistema TransMetro, de los 3.613 vehículos que componen la flota de la ciudad se han renovado 1.570, lo que corresponde al 43% del parque automotor. La alcaldía de la capital antioqueña viene impulsando desde el 2016 la reposición de las unidades que prestan el servicio de transporte público, con motores limpios como Euro IV, Euro V y cero emisiones.



Por el lado del Metro, la ciudad adquirió 64 buses eléctricos para sus líneas, y la empresa Masivo de Occidente, operadora del Sistema Integrado de Transporte del Valle de Aburrá (Sitva), ingresó otros cuatro. Estos hacen parte de la meta al 2023 que tiene la ciudad de llegar a 130 buses cero emisiones.



Además, la urbe cuenta con dos patios dotados de 10 cargadores que permiten realizar la recarga eléctrica y alistamiento de los buses para su operación, a los que se suman otros dos puntos de recarga en las instalaciones de la empresa Masivo de Occidente.



En Cali, el MIO se ha sumado a la movilidad sostenible al adquirir vehículos con nuevas tecnologías. La capital vallecaucana cuenta con 26 buses eléctricos y 21 a gas, que están a cargo del concesionario Blanco y Negro Masivo, a los que se suman otros 9 eléctricos que llegaron en 2020 de GIT Masivo.



Al sistema MIO se tienen que incorporar 377 buses. Una tercera parte de esos vehículos –alrededor de 110–, deberán ser eléctricos o de bajas emisiones, ya sea con tecnologías Euro V o superior, a gas o eléctrica. Estos se vincularán entre 2021 y 2022.



Si bien los principales sistemas ya están avanzando en la meta, el proceso de renovación no ha sido uniforme. El Transmetro de Barranquilla, por ejemplo, aún no ha iniciado este proceso.



Según Transmetro –operador de la ciudad–, “de conformidad con lo dispuesto en los contratos de concesión de operación vigentes, todavía no se han dado los supuestos necesarios para que haya lugar a la renovación de la flota actual con la que cuenta el sistema”. En la capital del Atlántico hay 284 buses entre articulados, padrones y busetones que suplen la operación de transporte en ‘la Arenosa’.



Una situación similar afronta el sistema de Cartagena, a cargo de Transcaribe, que está aún en etapa de implementación y la cual avanza en un 50%. La flota está compuesta en la actualidad por 333 vehículos, al haber entrado 54 articulados, 117 busetones y 162 padrones. “No habrá renovación de la flota hasta que se venzan los contratos de concesión vigentes, o hasta que finalice la vida útil de los vehículos”, asegura la compañía.