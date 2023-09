Juntas directivas: hay escaso papel frente al tema de sostenibilidad

Un nuevo estudio del Global Reporting Initiative (GRI), la firma de consultoría estratégica Kearney y la Universidad de los Andes, así como con el apoyo de la unidad Cooperación Económica y Desarrollo de la Embajada de Suiza en Colombia (Seco) reveló que el papel de las juntas sigue siendo muy escaso frente a las decisiones que deben tomar frente a la sostenibilidad.



El informe ‘Direccionando la Sostenibilidad desde el Directorio’ tuvo como base una encuesta a cerca de 400 miembros de directorios (juntas directivas) en Colombia, Perú, Argentina, México y Chile se mostró que apenas el 22% entienden la sostenibilidad como un enfoque de negocio que busca generar valor a largo plazo para la empresa y los grupos de interés.



Andrea Pradilla, directora de GRI para Latinoamérica, señala que “el 13% de los consultados todavía asocian la sostenibilidad como un asunto de filantropía y el 10% como un asunto de reputación y marca de la compañía”.



Así mismo, aseguró que “la atracción y retención de talento y la promoción de la innovación son las principales razones por las que consideran que la sostenibilidad genera valor empresarial”.



En 2016 el GRI y Kearney desarrollaron la primera versión del estudio y en esa oportunidad se encuestaron a 275 directores (miembros de juntas directivas) en América Latina para analizar qué tan completo era el entendimiento de la sostenibilidad en esos órganos de dirección y cuál era el rol que los directores jugaban y deberían jugar en el direccionamiento estratégico de la sostenibilidad.



Los resultados del estudio de 2016 pusieron en evidencia que, si bien la mayoría de directores entendía el concepto de sostenibilidad y reconocía su relevancia para la identificación de riesgos y oportunidades, existían retos importantes frente a la comprensión de beneficios tangibles o el “caso de negocio” de la sostenibilidad.



Y aunque se han presentado avances en la comprensión de la importancia de actuar y tomar acción en los asuntos de sostenibilidad, todavía falta continuar sensibilizando frente a la relación de esta y la generación de valor económico para que pueda integrarse de manera transversal en el direccionamiento del negocio de las compañías.



Junta directiva Archivo EL TIEMPO

Cifras reveladoras



En la nueva versión de la Encuesta de 2022 también se reveló que menos de la mitad no se involucra en las discusiones de sostenibilidad (30%) o se limita a aprobar (25%).



De otra parte, sólo el 36% de los consultados están involucrándose activamente en generar lineamientos estratégicos frente a la sostenibilidad.



De acuerdo con Andrea Pradilla, con las cifras de la reciente encuesta, “aunque se ve una evolución desde el 2016, pues en la actualidad el directorio (Junta Directiva) es la máxima instancia que toma decisiones frente a la sostenibilidad (63%) mientras que en 2016 lo hacía el CEO o la cabeza de la compañía (68%)”.



Además, apenas el 5% ha discutido asuntos relacionados con cambio climático en los últimos dos años, el 11% considera que será un asunto relevante en los próximos cinco años. Esto no se alinea con el contexto regulatorio y de mercado actual.



El estudio igualmente identificó falta de conocimientos de los directores frente asuntos de sostenibilidad, y, por lo tanto, se resalta la importancia de fortalecer las capacidades en el tema para que puedan comprender la relevancia de estos asuntos y así tomar decisiones estratégicas más informadas.



“Los resultados del estudio deben servir para que los directorios refuercen su conocimiento y mejoren las decisiones que las compañías toman en materia de sostenibilidad y que se constituyen en un valor que las beneficia en el largo plazo”.



El GRI, es el emisor de los estándares de reporte sostenibilidad más usados del mundo y con un enfoque multiactor, ayuda las organizaciones de los 5 continentes a comprender y comunicar su impacto en temas críticos de sostenibilidad tales como el cambio climático, los derechos humanos y el bienestar social. Esto permite generar acciones reales para crear beneficios sociales, ambientales y económicos para todos.



GRI Latinoamérica brinda orientación y apoyo a las organizaciones locales al aumentar la conciencia, desarrollar capacidades y fortalecer la red de GRI en la región, trayendo la perspectiva latinoamericana a la visión global de GRI.



