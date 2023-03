Honestidad e incapacidad caracterizan la gestión de William Dau como alcalde de Cartagena de Indias desde enero de 2021. Su programa fue una promesa única de barrer con los malandrines, bajo la premisa de que todo el mundo en la administración pública era corrupto.



Lo eligieron con el 29,07% de los votos tras una austera campaña. En Cartagena, es cierto, se había entronizado la corrupción de alcaldes electos, con excepciones como la recién absuelta Judith Pinedo.



Dau ha complido su promesa: los escándalos han estado ausentes. Punto a su favor. La contraparte de su desconfianza, empero, ha sido el inmovilismo. Por impedir que roben, no ha hecho nada. La ciudad ha pospuesto obras y programas. Iniciativas de progreso urbano, grandes y pequeñas, han sido engavetadas por miedo a decidir. Todo ha sido demoras, como la del gran proyecto para paliar el cambio climático, que venía de muy atrás y quedó injustificadamente en suspenso. Ahora anda a medias. Y ni mu del derribo del edificio Aquarela, que pone en peligro la acreditación Unesco de la ciudad, en tres años y tres meses de mandato.



El recelo contra decisiones es más doloroso porque Cartagena nada en oro. No solo el probo antecesor de Dau legó amplias reservas de tesorería, sino que el ICA se ha convertido en la proverbial gallina. Por el excepcional desempeño de Reficar, la ciudad está recibiendo con ese impuesto lo que nunca en su historia. La Secretaría de Hacienda acumula billete a rollos. No es, por lo tanto, falta de dinero. El freno fricciona por incapacidad. Bukele dice que la plata alcanza cuando nadie se la roba; ayuda el sabérsela gastar.



La administración de Dau no contó con gentes experimentadas desde el arranque de su encargo (salvo algunos importados). Desconfiaba. El alcalde optó más bien por atraer a quienes nunca hubiesen ocupado un cargo público. Encontró un filón en la izquierda virgen, aunque poco avezada, desde siempre ausente del poder en Cartagena. Monumental despelote. Casi nadie conocía su oficio, ni tenía quien lo guiara. La rotación en el gabinete ha sido un Tío Vivo, con destituciones y renuncias a tutiplén. Y como casi nadie sabía, casi nadie se atrevía. Y como no se atrevían, no decidían. Y como no han decidido, poco se ha hecho. La ciudadanía desespera.



El alcalde Dau llegó al poder sin antecedente reconocible para administrar una ciudad tan compleja como Cartagena. No lo suplía el ser abogado y valeroso litigante para arremeter contra molinos de viento. Pero en eso está Colombia; miles piensan que presidir una alcaldía es mango bajito. Por todas partes aspiran sin las calidades. En Cartagena, ya son 25 los candidatos esperando octubre. En el entretanto, los barrios y el Centro turístico andan manga por hombro, administrados por un incompetente, disperso y sin filtro emocional: desaliñada, ‘desvigilada’, ‘desgobernada’; enseñoreada por el vicio y entregada a los delincuentes. ¡Pobre Corralito! Solo el esforzado defensor de Bocachica en 1697, don Sancho Jimeno, hubiese podido quizás salvarla.



RODOLFO SEGOVIA

​Exministro e historiador