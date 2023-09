En esta misma columna hemos aplaudido el valor del Gobierno actual al persistir en el esfuerzo por cerrar el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc). Con coherencia, el Gobierno entiende que subsidiar la gasolina estimula el consumo lo que desvía recursos que pueden ser utilizados en otros propósitos de mayor impacto social. Además, mayor consumo de combustibles contradice uno de los ejes temáticos del gobierno en el plano ambiental.



Hace pocos días, ante la amenaza de un paro de taxistas, el Gobierno cedió y aceptó reconocer un subsidio para la gasolina de los taxis. El monto de los recursos ha sido estimado preliminarmente en 25 mil millones de pesos mensuales.



La ciencia económica ha trabajado intensamente en el diseño de subsidios que generen efectos positivos sin producir distorsiones. No es un asunto fácil y la metodología de estudios de impacto permite validar si los objetivos buscados se han cumplido y si no hay efectos colaterales indeseados. La creación de un subsidio exclusivo para una categoría, en este caso los taxistas, genera que otros soliciten el mismo tratamiento. Ahora vendrá el ajuste del precio del ACPM que afectará al segmento más importante como es el transporte de carga y pasajeros.



Los demás transportadores de buses intermunicipales o camioneros, por ejemplo, también se consideran en derecho de obtener un subsidio similar o incluso más importante. Abierta la puerta para unos es difícil no extenderla a otros que buscarán también presionar al gobierno. Este es un clásico ejemplo de un incentivo perverso pues impide focalizar el subsidio y controlar su inconveniente expansión.



Incentivos perversos son entonces señales que se envían y que son interpretadas por diferentes categorías de agentes económicos produciendo efectos negativos colaterales. Iniciativas con buenas intenciones pueden producir desastrosos efectos no siempre anticipados. Pero en el caso del subsidio para la gasolina, varios de los efectos negativos son fáciles de prever.



¿Cómo evitar que el subsidio beneficie a otros? ¿Cómo evitar que se genere un sistema corrupto alrededor del subsidio? Más grave aún es el costo del desmonte de estos mecanismos que deben ser temporales pero que los beneficiados querrán que sean permanentes. Varios son los países que han tenido esquemas de subsidio a los combustibles han experimentado graves crisis sociales cuando fue necesario desmontarlos.



Esta medida acumula demasiados inconvenientes a cambio de muy pocos beneficios. Otro incentivo perverso es el anunciado programa que entregaría recursos a jóvenes para que no generen actos de violencia. El principio ético de cualquier sociedad de no tolerar el ejercicio de la violencia contra otros ciudadanos o sus bienes no debe estar condicionado a la recepción de una suma de dinero.



Este subsidio es, sin duda alguna, un muy perverso incentivo cuyos resultados pueden ser desastrosos.



MIGUEL GÓMEZ MARTÍNEZ

​Decano de Economía Universidad del Rosario

Migomahu@gmail.com