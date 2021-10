Acciones colombianas ya casi se recuperan de las pérdidas de este año

Luego de que el principal índice de la Bolsa de Valores de Colombia llegó a caer 16% a mediados del año, este jueves cerró cerca del nivel de inicio de 2021 y las perspectivas son positivas en materia de valorización de las acciones.



Este jueves, el índice MSCI Colcap cerró en 1.393,50 puntos y subió 0,84%, cerca del valor con el que comenzó el año (1.418,01).

Ecopetrol fue la más transada y su precio subió 1,78% hasta los $2.860.



A las situaciones estructurales que vive el mercado accionario colombiano como los pocos y cada vez menos emisores, la baja liquidez y profundidad, en los últimos meses se ha sumado el fracaso en el intento de incorporar una nueva empresa (Latam Logistic Properties) que buscaba cotizar sus acciones en la Bolsa, que desde hace 10 años no tiene compañías nuevas.



Sin embargo, reportes de agencias, operadores de fondos de inversión y bancos indican que en los últimos meses se ha presentado un mayor flujo de capitales a países emergentes.



A este momento que atraviesa el mercado de renta variable, se suma la recomendación que ayer hizo JP Morgan Chase sobre las acciones colombianas, en particular la de Ecopetrol.



En su análisis dijo que “no hay mercado en Latinoamérica con mayor correlación con el petróleo que Colombia. Y el reciente aumento de los precios del petróleo, junto con nuestra visión alcista sobre la energía, deberían permitir a Colombia salir del débil desempeño observado hasta la fecha. Observamos que el petróleo en Colombia tiene un efecto positivo no solo en los stocks petroleros (Ecopetrol, Canacol, Geopark), sino que llega a los bancos, al mismo tiempo que ayuda al peso”.



La firma dice que más allá del petróleo, el evento de riesgo principal para Colombia, es decir, la pérdida del grado de inversión, ya ocurrió.



Asegura, que el frente macroeconómico es más sólido, con el crecimiento revisado (del 7,6% al 9% para 2021 y del 4% para 2022).



MERCADO DE COLOMBIA ESTÁ BARATO



Para JP Morgan Chase, en el frente de la valoración, Colombia “sigue siendo un mercado muy barato” y también uno con muy poca liquidez. Aún así, dice, “nuestros analistas han estado revisando los valores colombianos más altos con Cementos Argos y Bancolombia movido a sobreponderar recientemente. El principal riesgo macro en este punto son las cuentas externas, considerando el gran aumento del déficit en cuenta corriente (5,2% del PIB proyectado para el 2021), lo que plantea una vulnerabilidad adicional.



Para Iván Felipe Agudelo, experto en acciones de la firma comisionista Alianza Valores, la bolsa colombiana tiene buenos números pero el comportamiento no los refleja.



Añade que desde finales de septiembre se ha visto que la Bolsa ha estado acoplándose a los otros mercados emergentes y está recuperando parte del terreno.



Eso sí, aclaró que el principal elemento de la recuperación accionaria es el petróleo, con Ecopetrol, que ha subido más del 27%, aunque el precio del crudo registra un incremento de más del 51%.



Revela que incluso en el caso de Ecopetrol, con un precio del barril a US$ 80 y un precio del dólar cercano a los $3.800, “hacemos máximos históricos ya que es un barril de $300.000 con lo que con esa relación para un exportador como Ecopetrol es atractiva”.



Dice que Grupo Argos, Grupo Sura y los bancos todavía están quedados en el precio de las acciones.



Para Edgar Jíménez, del Laboratorio Financiero de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, la recuperación del mercado de acciones en Colombia se explica por la reactivación económica global que ha impulsado el precio de los comomodities (bienes básicos) especialmente el petróleo y el aumento de la demanda de energía, lo que tiene efecto sobre la principal empresa colombiana.



Dijo que hay un buen potencial para seguir subiendo, ya que se ha dicho que las acciones colombianas son de las más baratas de acuerdo con indicadores de relación precio ganancia y valor en libros.



Otro factor en juego son las mayores estimaciones de crecimiento para 2021, como lo dicen organismo internos y externos.



Un factor adicional que se está viendo es un rezago, especialmente en los mercados de países industrializados, que han venido cayendo y los de Colombia que tienen buen desempeño.



Mencionó que en el país hay oportunidades para los que quieren estar en el largo plazo.



Confió que así el precio del petróleo baje, si se mantiene por encima de US$70 dará buenas cifras, lo mismo que el café si está por encima de US$1,50 la libra.

Dijo que las amenazas son una recesión mundial para 2022 y la inflación de aquí a final de año, aunque luego se puede moderar.



Y señaló que hay una buena oportunidad con empresas como ISA, Celsia, Ecopetrol y el sector financiero, también por el ingreso y la reactivación económica.



HOLMAN RODRÍGUEZ

Periodista Portafolio

Twitter @holmanrodriguez