Firmas de bolsa se adaptaron a la caída en las comisiones

El mercado accionario colombiano, que desde hace varios años viene registrando menos emisores, menos títulos en los que se pueda invertir, volúmenes de negociación más pequeños y por lo tanto una menor oportunidad de generar ingresos hizo reacomodar a las firmas comisionistas que encontraron nuevas opciones para sobrevivir.



En la actualidad los Fondos de Inversión Colectiva (FICs) es uno de los filones del negocio en el que las compañías comisionistas están muy activos.



Jaime Humberto López, presidente de Asobolsa, el gremio de esas firmas, dice que estas “están administrando $38 billones y se constituyen en una de sus principales actividades”.



Pero las firmas comisionistas -que en virtud de la nueva realidad del mercado de capitales se denominarán sociedades de inversión- también están muy activas en mercados como divisas, donde mueven volúmenes importantes, derivados, banca de inversión, renta fija y deuda pública (TES), entre otros.



TECNOLOGÍA, CLAVE

No obstante, considera que los emprendimientos en fintech llegaron para quedarse y ya hay una presencia importante de personas naturales que están entrando al negocio de acciones con opciones para comprar y vender acciones a través del celular, lo que de paso genera que los costos asociados disminuyan de manera importante y entren en un negocio donde el valor de las acciones están en precios deprimidos que incluso no tienen relación con su costo en libros.



Juan Felipe Giraldo, presidente de Valores Bancolombia dice que los ingresos de las firmas se derivan de muchos frentes y el tradicional contrato de comisión es apenas uno.



“Sin embargo, la gestión de activos, el uso de la posición propia, la colocación de títulos en el mercado, entre otros, puede explicar que el resultado de las firmas no tenga relación necesariamente con el desempeño positivo de los mercados”.



En el caso de Valores Bancolombia, su presidente dice que lo importante es “ocuparnos en pensar qué es lo que le conviene al cliente, y a partir de allí planear nuestros productos y nuestra asesoría”.



Para María Teresa Uribe, presidente de Davivienda Corredores, uno de los principales activos que le brindan a los clientes es la confianza y el prestigio de un nombre con varios años en el mercado (Davivalores se fusionó con Corredores Asociados).



La ejecutiva afirma que el mal momento del mercado actual, con el tercer pico de contagio de coronavirus y las protestas ciudadanas “lo hemos enfrentado con confianza que le damos a los clientes, acompañándolos, explicándoles las incertidumbres y eso ha hecho que ellos confíen”.



PARA TODOS LOS PERFILES



Para Davivienda Corredores, los fondos de inversión colectiva son muy importantes pues “se ofrecen para todos los perfiles de riesgo a nivel nacional e internacional”, considera la presidente de la firma.



Luis Felipe Aparicio, vicepresidente en Acciones & Valores dice que en este momento de incertidumbre ha sido clave el acompañamiento y asesoría con el inversionista, “a quien le enseñamos que es justamente en estas situaciones cuando hay que tener más cabeza fría y acompañarlo en esa toma de decisiones. Una situación de mercado no compromete nuestra visión de digitalizar y de democratizar el mercado”.



La firma ha sido una de las pioneras en la innovación con las nuevas herramientas fintech con la alianza con Trii, la aplicación para que personas del común puedan invertir en más de 26 acciones colombianas desde el celular.



“Nuestra expectativa para este año era llegar a las 50.000 descargas y ya vamos en 40.000, lo cual muestra el apetito de los inversionistas por nuevos canales para invertir desde bajos montos”.