BVC: menos liquidez y empresas frente a bolsas de Latinoamérica

La semana pasada se consumó el fracaso de la salida de Latam Logistic Properties (LLP) a la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), que era la primera empresa que se lanzaba al mercado bursátil nacional desde hace una década.



Y aunque los expertos coinciden en afirmar que las condiciones hoy en día no son las mejores para este tipo de operaciones, algunos también apuntan a características de la plaza local como explicaciones del mal resultado.



Ante esto, vale la pena hacer un recorrido por las distintas características de las principales bolsas de Latinoamérica, en el que la BVC no sale bien ubicada.



Por ejemplo, en cuanto al número de empresas que han elegido listarse en el mercado de valores, la bolsa nacional cuenta con un total de 79 compañías, muy por debajo de las principales plazas bursátiles de la región: Brasil es el líder en este indicador con 550 firmas, mientras que le siguen Chile con 306, Perú con 282 y México con 145.



Otro de los aspectos que se puede analizar es el de la liquidez, es decir, el volumen de negocios que se realizan en el mercado. Y, en este sentido, tomando como referencia la cifra total de transacciones en valor que se realizaron el pasado 5 de agosto, de las principales bolsas Colombia solo habría superado a las de Perú y Argentina.



Por tamaño, Brasil vuelve a quedar en el primer lugar en cuanto al volumen de las transacciones, con un total de US$7.320 millones en esa jornada, un dato que desciende hasta los US$765 millones en el caso de México y US$163 millones en cuando a Chile.



Cabe decir que la plaza de Argentina registró solo US$9,6 millones y la de Perú US$10,1 millones, ambas por debajo de la BVC, cuyo dato fue US$18,7 millones. Eso sí, los expertos explican que el mercado peruano se encuentra en una coyuntura excepcional por la expectativa de los inversionistas por el nuevo gobierno de Pedro Castillo.



Otro de los aspectos que se puede revisar es qué tantos recursos atrae el mercado de cada país de inversionistas extranjeros.



En esa línea, según los datos de inversión de Portafolio del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF) hasta julio, solo en acciones la bolsa de Brasil tuvo un ingreso neto de US$7.224 millones, mientras que en el caso de Chile el dato fue de US$820 millones. Colombia, juntando renta variable y títulos de deuda, sumó un total de US$1.239 millones.



UN MAL MOMENTO



Ante lo anterior, los expertos dejan claro que sumado a factores estructurales, el escenario no es el mejor. Valeria Álvarez, estratega de renta variable de Itaú Comisionista de Bolsa, explica que “el 2020 dejó un panorama retador para los corporativos a nivel global. En 2021 esperábamos que la dinámica comenzara a impulsar los precios, y esto fue lo que pasó, Pero la historia es diferente para Colombia, siendo uno de los índices más rezagados, con un retorno negativo en lo corrido del año de -13,05%. Los riesgos idiosincráticos locales han pesado sobre la recuperación, temas como la pérdida del grado de inversión, dada la compleja situación fiscal, así como un segundo semestre que estará rodeado de incertidumbre política por la carrera presidencial, son algunos factores que han puesto un freno en la valorización de los activos”.



Es por esto que, como explica Álvarez, “lo anterior ha generado una importante reducción en la liquidez del mercado accionario colombiano que en años previos a la crisis registraba un volumen de negociación de unos $120.000 millones y a hoy las cifras no superan los $50.000 millones. Los extranjeros en este punto juegan un papel fundamental, pues representan más del 30% de los flujos totales del mercado y, además, se han caracterizado por ser vendedores netos en los últimos tres años”.



Pero, por supuesto, también pesan aspectos propios del mercado local. Como continúa la experta de Itaú, “el mercado accionario colombiano está conformado por un universo limitado de acciones, y es mucho más pequeño que Brasil y Chile. La capitalización de Brasil es tres veces más. En un mercado tan pequeño y con poca liquidez, no hay incentivo para las empresas a emitir acciones”.



Cabe apuntar entonces que algunos de los problemas de la BVC no los comparten otras plazas de la región. Por ejemplo, en lo corrido del año, Brasil acumula 28 IPO, lo que supone la cifra más alta desde 2007.



Es por esto que, como indica Andrés Borenstein, economista jefe de Econviews, “la bolsa más atractiva de la región es claramente la brasileña. Más allá de los vaivenes del mercado, lo que se vio en los últimos meses es una gran cantidad de IPOs y ‘follow ons’.



Han proliferado muchos fondos de inversión de manera que hay dinero de los inversores institucionales dispuesto a financiar a quien abre el capital. Una de las hipótesis es que como el año que viene hay elecciones presidenciales, varias compañías se están apurando a salir a la bolsa antes de que se incremente la incertidumbre”.



Así las cosas, el comportamiento de los índices tampoco juega a favor de Colombia, que acumula en 2021 una caída de 14,7%, solo superado por Perú, por la incertidumbre electoral (-17,52%). Brasil (3,33%), Argentina (29,82%) y México (14,34%) acumulan alzas en el 2021.