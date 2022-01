Con precio de US$90 se llegaría al millón de barriles de crudo

Un precio del barril de petróleo referencia Brent, que se perfila hacia los US$90, no solo le permitirá al país cuadrar su caja, sino que de paso ayudará a impulsar las tareas de exploración y producción de hidrocarburos en el territorio nacional.



Al cierre de la jornada de ayer martes, la cotización marcó los US$87,51 por barril, un precio que no se registraba desde hace ocho años (octubre del 2014), lo que a Colombia le representaría un aumento en la extracción, ya que podría estar por encima de los 200.000 barriles promedio día (bpd), gracias a que se optimizarían los costos de operación.



Así, si el bombeo de crudo se mantiene arriba de los 735.000 bpd (entre enero y noviembre de 2021 alcanzó 735.457 bpd), y se suman los más de 200.000 bpd que dejaría la producción adicional, siempre y cuando la cotización llegue a los US$90 por barril, el país podría regresar al millón de barriles extraídos.



“Se está presentando un desequilibrio entre la oferta con respecto a la demanda, lo que ha llevado en los últimos meses a que la cotización del barril aumente en el mercado internacional, y que desencadenará un superciclo de precios, que le terminará de favorecer al país no solo por el crecimiento en el dinamismo de la operación, sino que de paso llegará al sector más inversión”, explicó Armando Zamora, presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).



En el comportamiento del precio del barril referencia Brent, para la jornada de ayer martes, la cotización estuvo en promedio a US$2 para llegar a los US$90. A las 8:00 a.m. este era de US$87,42; a las 11:00 a.m. registró US$88,02; a la 1:15 p.m. fue US$87,45; a las 3:00 p.m. llegó a US$87,95; y al cierre marcó US$87,51.



“Estamos en una industria con un dinamismo de largo alcance, y hay que mirar cómo se comporta el precio en el mediano plazo. Un mayor costo en el barril de crudo hace viable el desarrollo de yacimientos desde el punto de vista económico, lo que llevará a impulsar la extracción de hidrocarburos”, explicó Diego Mesa, ministro de Minas y Energía.



Con un precio del barril por encima de los US$87, como se ha venido registrando en los mercados internacionales, permite que todas las operaciones petroleras del país sean viables.



Además de aumentar las tareas de exploración, se activarían aún más los procesos de recobro mejorado y la producción de crudos pesados, se acelerará las actividades offshore, y se le daría un impuso al desarrollo de los no convencionales.



“En la medida que los precios del barril de crudo se incrementen, las hidrocarburíferas con operación en el país pueden generar una mayor caja como producto de sus ventas, lo cual permitiría consolidar las optimizaciones realizadas en los costos de operación en un campo, gracias a que pueden disponer de desembolsos de recursos de más largo plazo”, explicó el ingeniero Julio César Vera, consultor y presidente de la Fundación XUA Energy.



De sumarse a la producción nacional más de 200.000 bpd si el precio del barril llega a los US$90, le entrarían al país por $5,5 billones al año.



Según el Marco Fiscal de Mediano Plazo (Mfmp) las cuentas de la nación se trazaron con un barril, referencia Brent en US$67, lo que significa que por cada US$10 por encima de lo trazado permitirá la entrada a las arcas de $500.000 millones adicionales por año, ya que el precio del barril está US$25 por encima.







CONTRATOS POR $148.000 MILLONES

Con la Ronda Colombia 2021 se firmaron contratos de inversión por US$148,5 millones para el desarrollo de 30 bloques. “Esto demuestra una gran apuesta de la industria”, dijo el presidente de la ANH. Por su parte, Felipe Bayón, líder de Ecopetrol, recalcó que “el desarrollo de estos bloques fortalecerán el portafolio.



El propósito es convertirse en, más barriles de petróleo y gas, así como recursos adicionales. Y Orlando Cabrales, CEO de Frontera Energy, indicó que es una respuesta “a nuestra estrategia de aumentar los activos de gas, teniendo en cuenta la importancia que tiene este hidrocarburo en la matriz energética, de cara al proceso de transición y aportando a nuestro objetivo ambiental de reducir emisiones”.



