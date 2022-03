Cotización del dólar se desliza como en una montaña rusa

Con el conflicto generado por Rusia al invadir a Ucrania se han desencadenado una serie de incrementos de precios del petróleo, combustibles y bienes básicos (commodities) a niveles pocas veces vistos, pero en Colombia esto también ha venido acompañado de una revaluación del peso que llega a 4,4% este año.



Y aunque ayer el dólar registró una alza de $35 para cerrar en $3.806.11, la volatilidad cambiaria sigue bastante alta.



Y esta semana el dólar registró una caída de $104,53 en Colombia.



Para el economista jefe del Scotiabank Colpatria, Sergio Olarte, con un precio de más de US$111 en el barril de Brent, en otro tiempo eso hubiera significado una tasa de cambio por debajo de $3.500, a pesar de eso si hay una apreciación del peso, pero el miedo en los mercados internacionales, el temor de un escalamiento del conflicto a escala más global y la incertidumbre por las elecciones hace la que tasa de cambio baje de manera importantes, pero no tanto como en otros momentos.



Además, a pocos días de las elecciones de Congreso y las consultas presidenciales de los partidos, el dólar está volátil y prueba de ello fue que este viernes se presentó una pequeña depreciación pues la incertidumbre por los factores mencionados va a continuar.



LO POSITIVO DE LA COYUNTURA



Según un informe del Departamento de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá, en medio de este panorama, el viento de cola que generaría los mayores niveles en la cotización del petróleo en las cuentas fiscales y externas de Colombia da paso a una fuerte valorización del peso.



El análisis de a entidad dice que al hacer un comparativo en los países emergentes, Colombia junto a Rusia presentan superávit en el comercio energético, pero “Rusia se ve afectada por el conflicto actual, lo que deja a Colombia en una mejor posición en el mercado” y en ese sentido el país podría recibir mas inversión. El informe señala que hay poca relación económica entre Colombia y los países que están en conflicto aparte de la distancia geográfica, lo que también sustenta la valorización del peso en el corto plazo, “contrastando con otros países emergentes, que por su cercanía geográfica o relación económica presentan desvalorizaciones en sus monedas”.



Los analistas del Banco de Bogotá señalan que el conflicto entre Rusia y Ucrania ha generado reiterados episodios de aversión al riesgo en los mercados, aunque no se han visto impactados los activos locales. La baja relación entre Colombia y estos dos países ayuda a explicar el mejor posicionamiento de la tasa de cambio frente a sus pares.

lo que viene si hay un conflicto prolongado.



Sin embargo, hace una advertencia en el sentido de que “no se descarta que la tendencia se pueda revertir, en caso de una duración prolongada del conflicto o un escalamiento mayor, que pueda traer consigo episodios reiterados de aversión al riesgo, dejando relegada la demanda de monedas emergentes, hacia una búsqueda de activos refugio”.



Y por si fuera poco, ante una mayor duración del conflicto, dice el informe, se podrían generar nuevas interrupciones en las cadenas de suministro, que impacten la inflación global y, por ende, los precios locales. Esto último debido a que, por el momento, el conflicto geopolítico tiene una mayor incidencia sobre la inflación, lo que exacerba los inconvenientes para los bancos centrales, pues el efecto sobre la actividad aún no se evidencia con claridad.



Para el equipo de Investigaciones Económicas de Bancolombia, en las próximas jornadas se podría esperar que el tipo de cambio corrija parte de la fuerte disminución de los últimos días y se ubique cerca de los $3.800, un nivel de resistencia psicológica.

Adicionalmente, consideran que para este año se espera que la moneda se cotice en promedio en $3.890, lo que reflejaría riesgos al interior del país como las elecciones presidenciales, la evolución del déficit fiscal y el déficit de cuenta corriente, así como los riesgos internacionales como los problemas en la cadena de suministros, inflación y menor crecimiento debido al retiro de estímulos monetarios.



Pero por otro lado, las presiones al alza serían contrarrestadas por las monetizaciones esperadas para el año, que se estiman en unos US$6.500 millones, los mejores términos de intercambio no solo debido a bienes tradicionales sino también a bienes manufacturados y servicios así como la recuperación económica de los socios comerciales, lo que favorece las exportaciones.

