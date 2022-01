Dólar en Colombia sigue subiendo y se afianza por encima de los $4.000

Este martes 18 de enero, el dólar cerró en un precio promedio de negociación de $4.033,44. Es decir, 39,79 pesos por encima de la TRM del día, que fue $3.993,65.



En la mañana, la moneda extranjera presentó un alza significativo, a las 8:05 a.m alcanzó un precio promedio de $4.039, y durante el resto del día se mantuvo relativamente estable: a las 9:10 a.m. se negoció a $4,032,90 y a las 10:30 a.m. a $4,040,40.



Con respecto al precio de negociación de la jornada anterior, que fue de $4.006,07, el dólar ganó 27,37 pesos.



De acuerdo con la Bolsa de Valores, la divisa reportó un preció de apertura de $4.025 y se cotizó a un precio máximo de $4.045 y un precio mínimo de $4.023,60.

