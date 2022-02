Inflación aumentaría un punto porcentual por mes y bajaría hasta mayo

La situación económica en el país parece caer en un escenario de incertidumbre por las elecciones que se avecinan y los cambios hechos desde las potencias mundiales: Estados Unidos y China.



(Lea: Inflación en la Eurozona llegó a 5,1 %, la más elevada en 25 años).

Ahora bien, para el caso de Colombia, que cerró con una inflación de 5,6% en 2021, la situación no resulta alentadora. Las proyecciones del Banco de Bogotá indican que en enero se registraría una inflación de 6,4%. Cifra que en marzo llegaría hasta el 6,7%.



Este aspecto solo empezaría a ceder hasta mayo con niveles alrededor del 5%. Sin embargo, hasta 2023 se vería un decrecimiento real con cifras alrededor del 3,5%, según señaló Camilo Pérez, director de Investigaciones Económicas del banco.