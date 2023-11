Dólar cayó por debajo de $ 4.100, un día después de reunión de la FED

El precio del dólar en Colombia cayó este jueves e interrumpió las dos alzas consecutivas del martes y miércoles, un día después de la reunión de la Reserva Federal de EE. UU.

Según la Bolsa de Valores de Colombia, la divisa extranjera cerró en un precio promedio de $4.046, es decir, cayó 71 pesos frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) que este jueves fue de $ 4.117. Por su parte el precio mínimo alcanza los $ 4.028 y el máximo los $ 4.067.

La caída de la moneda extranjera ocurre horas después de que la FED decidiera mantener los tipos de interés sin cambios. No obstante, no descartó que vaya a haber otra subida este año y fue tajante a la hora de aclarar que no es tiempo de hablar de futuras bajadas de tipos.

La Fed mantendrá "una postura de política monetaria que sea lo suficientemente restrictiva para reducir la inflación de manera sostenible al 2 % con el tiempo" y los tipos seguirán altos "hasta que estemos seguros de que la inflación está en el camino hacia ese objetivo", dijo el presidente de la FED Jerome Powell.

Esta decisión afecta a la moneda estadounidense que cae en los mercados internacionales este jueves.

