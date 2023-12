Lo que haría Perú para salir de la recesión económica en 2024

El ministro de Economía de Perú, Alex Contreras, declaró este lunes su confianza en que el país andino pueda salir de la recesión en el primer trimestre del 2024, tras atribuir la caída de la economía a los conflictos sociales y el fenómeno de El Niño de este año.



En declaraciones a los periodistas, Contreras admitió que “ha sido un año de retos”, pero que, “de cara al 2024” han “sembrado las bases” para la reactivación. En tal sentido, afirmó que esperan “salir de esta situación en el primer trimestre del 2024”, porque “diciembre ha empezado bien” y en enero espera un “efecto estadístico al alza” debido a que el mismo mes de este año hubo una paralización de la actividad económica por las protestas antigubernamentales.



El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) “no controla el clima, el MEF no controla la conflictividad social”, apuntó Contreras sobre los motivos que provocaron la recesión. La economía de Perú registró una caída de 0,6% en agosto pasado, en su cuarto mes negativo, y estima que el 2024 alcanzará una recuperación de 2%.



Sin embargo, Contreras destacó que “sin las acciones del MEF (en el resto del año), no hubiéramos tenido los recursos para enfrentarnos a El Niño”, que se anuncia nuevamente para las próximas semanas. “Lo que estamos haciendo es seguir trabajando en la recuperación”, manifestó el ministro peruano.



A su vez, con relación al Congreso, el ministro resaltó que han podido este año “alcanzar consensos” como en la aprobación de la ley del presupuesto público, que ha conseguido un “presupuesto récord” en el sector Orden y Seguridad para enfrentar la delincuencia y el narcotráfico.



EFE