Petróleo llega a su precio más alto en 7 años por crisis en Ucrania

El precio del crudo Brent para entrega en abril llegó a superar este martes los 99 dólares el barril, un máximo no visto desde 2014, por la escalada de la crisis ucraniana, antes de retroceder a media tarde para situarse en 96,6 dólares a las 17.00 GMT, al cierre de los mercados europeos.



A primera hora el barril del mar del Norte, de referencia en Europa, había alcanzado 99,32 dólares, un ascenso de casi un 4 % respecto al cierre de la jornada anterior, al conocerse el alcance de la crisis, después de que el presidente ruso, Vladímir Putin, decidiera reconocer los territorios separatistas prorrusos del este ucraniano.



Según los expertos, el oro negro mantiene la tendencia al alza ante el temor de que la crisis entre Rusia y Ucrania, en caso de agravarse, pueda alterar los suministros de crudo. Rusia es el segundo gran exportador de petróleo después de Arabia Saudí, pero también el mayor productor de gas natural.



"Como ya estamos viendo, el riesgo de conflicto en Ucrania invita a una prima de riesgo significativa para los precios del petróleo, ya que Rusia es uno de los mayores productores del mundo. Todavía hay una gran incertidumbre en torno a lo que Rusia hará en Ucrania y el impacto que tendrá en las exportaciones, lo que hace que predecir cuánto subirán los precios sea extraordinariamente difícil", dijo a Efe el experto en mercados Craig Erlam, de la firma Oanda.



"Parece claro que una escalada severa, como una invasión, podría generar precios mucho más altos de los actuales. Y si Rusia retiene el petróleo en un mercado tan ajustado, el impacto podría volver a ser más significativo", agregó. Según explicó, el problema en este momento es que los productores tienen poca capacidad disponible, razón por la cual la OPEP no logra alcanzar sus objetivos de producción. "Un acuerdo nuclear entre Estados Unidos e Irán aliviará un poco la presión, pero Rusia es un productor tan grande que las interrupciones aún podrían tener un impacto importante. Arabia Saudí tiene la capacidad de aliviar aún más estas presiones, pero no eliminarlas por completo", opinó el experto.



La crisis llevó al Reino Unido a comunicar sanciones contra cinco bancos rusos -Rossiya, IS Bank, General Bank, Promsvyazbank y Black Sea Bank- y tres oligarcas vinculados al Kremlin, identificados como Gennady Timchenko, Boris Rotenberg e Igor Rotenberg. En una declaración parlamentaria, el primer ministro británico, Boris Johnson indicó que los activos que estas entidades puedan tener en el Reino Unido serán congelados mientras que estos tres individuos tendrán prohibida la entrada en el país.



A esto se añade el anuncio del canciller alemán, Olaf Scholz, de que su país detiene la certificación del gasoducto ruso-alemán Nord Stream 2, que podía suministrar gas a millones de hogares alemanes. Tras conocerse esa decisión, los contratos europeos del gas natural subieron un 10 % hasta 79,35 euros por megavatio por hora. Victoria Scholar, directora de inversión de la firma Interactive Investor, indicó a Efe que "la intensificación de la crisis entre Rusia y Ucrania ha suscitado preocupaciones sobre interrupciones del suministro" y consideró que, si Putin continúa con su agresión, "los precios del petróleo podrían subir más allá de 100 dólares, a 120 dólares por barril".



"Las tensiones geopolíticas no solo respaldan la tendencia alcista, sino que los fundamentos de la demanda sobrealimentada después de la covid, junto con la oferta restringida de la OPEP+, continúan respaldando una acción de precios más alcista en el futuro", agregó. Tras el alza del petróleo, las acciones de las principales petroleras -BP y Shell- siguieron diferentes trayectorias en el mercado de Valores de Londres. En el caso de BP, los títulos cayeron al final de la sesión un 1,90 % hasta situarse en 386 dólares, mientras que los de Shell avanzaron un 0,53 % % hasta situarse en 1.954 peniques.



En el Reino Unido, los expertos anticipan que la subida del petróleo puede empujar al alza los precios del carburante, ya elevados por la actual crisis energética global y mientras las economías en todo el mundo se recuperan del coronavirus. Los precios del oro negro están actualmente un 10 % más altos que a principios de este mes. "La decisión de Rusia de invadir Ucrania (este) está ya causando un aumento de los precios del petróleo y sin duda llevará los precios del carburante al alza", señaló el portavoz de la entidad de ayuda al motorista RAC, Simon Williams.



Por otro lado, el precio del barril de crudo West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, escalaba un 5% y situaba su precio en los 96 dólares.

