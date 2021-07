Precio del dólar y heladas en Brasil, tras el alza del café colombiano

En la última semana el café colombiano vivió una racha histórica de buenos precios, pues la cotización interna tocó este jueves un máximo de $1’790.000 ($1,79 millones) por la carga de 125 kg, y también registró cifras ‘récord’ desde el pasado viernes 16 de julio, cuando el grano superó los $1’513.000 y siguió aumentando su valor.



El incremento en el pago del bulto de café se explica por la confluencia de dos factores externos: una mala cosecha en Brasil, que ha afectado la oferta internacional del grano, y por ende su precio en la bolsa de Nueva York, y a una tasa de cambio que ha venido subiendo de manera importante en los últimos dos meses, pues durante lo corrido del año el dólar viene en una carrera ascendente, con algunos altibajos.



(Vea: Ganancias de los bancos llegaron a $3,96 billones, a mayo pasado).



Por esta y con la devaluación del peso, que ha sido de 12,88 % este año, así como el mayor precio de la divisa, pues la TRM del fin de semana y el lunes es de $3.874,44, los exportadores se ven beneficiados.



“Se trata de los mayores precios publicados por la Federación en su historia”, dijo el gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros, Roberto Vélez Vallejo, quien explicó que “Brasil ya venía con una menor cosecha, producto de la sequía ocurrida en noviembre pasado, y esta semana las zonas cafeteras productoras de arábigo, con pérdidas que se calculan en 5 millones de sacos”.



Esos dos fenómenos sumados, según Vélez, harán que Brasil produzca 20 millones de sacos menos que el año anterior, y que el balance cafetero mundial pase de un superávit a un déficit. Por esto, el mercado y la industria se han permeado de nerviosismo, y los inversionistas han estado comprando futuros de café, lo que ha incrementado su precio internacional.



(Vea: Aumentó creación de empresas en el país: a qué se debe el crecimiento).



Tan solo el jueves, el precio del café se disparó un 10% en Nueva York, la mayor subida que se ha registrado de esta materia prima desde principios de 2014, y el grano se cotizó en promedio en US$1,94.

Según la Federación de Cafeteros, durante mayo las exportaciones de café cayeron 52 % frente al mismo mes de 2020 COMPARTIR EN TWITTER

A esta situación se suman otras presiones que ha tenido el mercado cafetero en los últimos meses y que han afectado la oferta, pues por el lado de Vietnam, donde se produce cerca de la tercera parte del café robusta del mundo, se han venido presentando problemas para el despacho del grano por la escasez de contenedores para transportar el producto en barco.



Por el lado de Colombia, la otra gran nación cafetera, los caficultores se vieron altamente afectados en mayo y junio por los bloqueos derivados del paro nacional, que afectaron al puerto de Buenaventura, principal canal de exportación para el grano, pues por este sale 60% del café colombiano que se despacha al exterior.



(Vea: Economía colombiana crecería 7,5% este año, según BBVA).



Según la Federación de Cafeteros, durante mayo las exportaciones de café cayeron 52 % frente al mismo mes de 2020, a 427.000 sacos, y en junio, pese a que se registró una reducción anual del 11% en las exportaciones, el trabajo logístico ayudó a “recuperar mucho del terreno perdido el mes anterior como consecuencia de los bloqueos”.



Por ello, esta coyuntura de precios llega como una buena noticia para el sector caficultor nacional.



LOS CAFICULTORES



Por décadas Colombia fue reconocida internacionalmente como un país cafetero. Al sector caficultor colombiano se dedican más de 540.000 familias y 2 millones de personas dependen del oficio de forma directa a nivel nacional y 5 millones de forma indirecta.



“Es un alivio económico supremamente bueno, hemos venido de años complicados, aunque en 2020 tuvimos unos muy buenos precios con los que se pudieron sostener las fincas, hacer renovaciones y se pudo fertilizar, pero este es un precio que nunca se había visto en la historia, es excelente”, comentó por su parte Francisco Gutiérrez, un caficultor mediano del departamento del Quindío, propietario de una finca de 18 hectáreas en el municipio de Génova, con aproximadamente 100.000 árboles café.



(Vea: Las marcas que tendrán apertura de tiendas durante el segundo semestre).



Gutiérrez señaló, sin embargo, que a este cuarto de hora no se le ha podido sacar todo el provecho que se quisiera, pues “ya pasó la cosecha, de pronto algunos caficultores tienen grano guardado o en algunas zonas todavía hay café, pero la gran mayoría hoy no tiene”.



Para el caficultor la expectativa es que se mantengan los precios y así los productores puedan sacar provecho con la cosecha de octubre, e incluso con la que viene para abril del 2022. “Es algo muy importante para la economía cafetera y para todos los que dependemos de ella”, dijo.

Los caficultores se vieron altamente afectados en mayo y junio por los bloqueos derivados del paro nacional. Alexis Múnera

EXPORTACIÓN DEL SEMESTRE



De acuerdo con la Federación Nacional de Cafeteros, durante el primer semestre de 2021 la exportación de café colombiano se incrementó en 2 % a 12,6 millones de sacos de 60 kg, frente a los más de 12,8 millones de sacos exportados en el mismo periodo un año atrás.



(Vea: Países desde donde más enviaron remesas a Colombia en primer semestre).



Esto, a pesar del efecto negativo que tuvo el paro y los bloqueos en los despachos del grano. La cifra de la producción registrada mensual, tanto para mayo como para junio, no fue publicada por la Federación, pues según el gremio “esta se calcula en función de la demanda, la cifra no se publica tomando en cuenta que no correspondería a la producción real, dadas las alteraciones sustanciales en las variables, ya también camino a normalizarse”.



LAURA LUCÍA BECERRA ELEJALDE

Periodista Portafolio

Twitter: @LauraB_Elejalde