Precio del dólar en Colombia ha caído $234 en los últimos 20 días

En las últimas tres semanas el dólar en el mercado colombiano ha registrado una apreciación del 5,8 %, es decir que el dólar ha caído $234 y algunos analistas esperan que se presenten mayores disminuciones ante la posibilidad de más entrada de divisas del Gobierno.



La Tasa Representativa del Mercado de este jueves quedó en $ 3.753,30, tras una caída de $19 frente a la cotización de este miércoles.



La apertura en el mercado bancario de la divisa fue de $3.750,10, el cierre de $3.760,00, subió hasta un máximo de $3.766,41 y bajó a un mínimo de $3.738,90 para una tasa promedio de negociación de $ 3.753,26 en un mercado con alto volumen de negociación de US$1.272 millones.



Este año el dólar había llegado a un precio máximo de 3.988,27 el pasado 10 de agosto y la cotización más baja fue en $3.420,78 el 5 de enero.



La devaluación del peso en lo corrido año llega a 9,35 % y en los últimos 12 meses es de 0,21 %.



"El comportamiento del martes del mercado cambiario estuvo enmarcado en un contexto mixto para los mercados pues por un lado desde China llegaron noticias desalentadoras sobre un posible estancamiento en la recuperación y la posibilidad de que las autoridades tengan que tomar medidas para impulsar el crecimiento y del lado de Estados Unidos el gasto en construcción arrojó un incremento de 0,3 %, luego de haberse estabilizado en julio, y dio señales de dinamismo en la mano de obra no calificada, según un análisis de Bancolombia.



David Cubides, economista del Banco Itaú, dice que la tasa de cambio ha reaccionado recientemente a una serie de factores locales e internacionales que afectan su cotización. En el frente local la confirmación del acuerdo entre Ecopetrol e ISA que le permitiría al gobierno monetizar cerca de US$3.600 millones.



Adicionalmente, a las fuentes de financiamiento externas se suma el reciente anuncio del traspaso al Ministerio de Hacienda de los recursos correspondientes a los derechos especiales de giro del FMI por un monto de US$2.800 millones, presionando también a la baja el peso colombiano.



MÁS FACTORES



El analista dice que en el frente externo, el debilitamiento del dólar frente a sus pares más líquidos en las ultimas jornadas y la persistencia de los precios altos de petróleo han contribuido a una apreciación de la moneda doméstica.



Para el Banco Itaú, el dólar terminaría en un nivel de $3.800 pesos, en medio del inicio de retiro del programa de estimulo monetario en los Estados Unidos y ampliación del déficit de cuenta corriente de Colombia.



"En general buena parte de lo que vimos para el peso colombiano durante agosto tuvo que ver con el comportamiento del dólar a nivel mundial", considera José Luis Mojica Agudelo, analista de Investigaciones Económicas en Corficolombiana, especialista en mercado cambiario. "La variante delta del covid-19 ha avanzado en el mundo y eso motivó una mayor aversión al riesgo de los inversionistas, en medio de lo cual la incertidumbre generó alta volatilidad en las monedas emergentes", según el analista.



Dice que las declaraciones de Jerome Powell, jefe de la Reserva Federal de EE. UU., han debilitado el dólar porque la Fed no tiene prisa por incrementar las tasas, aún cuando veremos probablemente un tapering (disminución gradual de las medidas extraordinarias de política monetaria expansiva) este año. Y finaliza diciendo una vez se vayan disipando las fuentes de incertidumbre asociadas a la variante delta, un dólar más débil a nivel global podría favorecer un movimiento revaluacionista del peso colombiano.



