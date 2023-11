Anuncios locales y externos dispararon el precio del dólar

En una jornada caracterizada por una tendencia alcista, el dólar cerró cerca de los $4.100.



La divisa abrió a $4.040, es decir, $63 por encima de la Tasa Representativa del Mercado que ayer era de $ 3.976,84 y cerró en $4.090, luego de haber llegado a tocar una máxima de $4.108,95.



La TRM de hoy es de $4.077,44 y subió $100,60.



Bancolombia dijo que en el entorno internacional, la publicación del Departamento de Trabajo de Estados Unidos sobre las peticiones iniciales de subsidio por desempleo reflejó que las señales de desaceleración en el mercado laboral estarían aumentando.



En el plano local, los comentarios del Gobierno frente a considerar una modificación de la regla fiscal podrían estar imprimiendo incertidumbre sobre si continuará o no el proceso de consolidación fiscal.

Dólar iStock

Las principales monedas de la región operaron mixtas y el peso colombiano se depreció 1,61%.



De otro lado,el superintendente financiero, César Ferrari, dijo que se podría intervenir la tasa de cambio para combatir la volatilidad de la divisa

“Se lo he dicho N veces al Banco de la República, no podemos seguir viendo una inestabilidad cambiaria tan grande porque eso paraliza la inversión, porque un inversionista no sabe cómo hacer su flujo de caja o no sabe cuál es la tasa de cambio que está vigente el día de mañana o el día de pasado mañana que eso cambia de $4.000 a $5.000 a $3.500”, dijo en el Congreso de Riesgo Financiero de Asobancaria. Recordó que alguna vez en Colombia el Banco de la República realizó la intervención de la tasa de cambio, pero señaló que no ha sido suficiente.

