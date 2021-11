Precios récord del café no impulsarían las exportaciones del país

Durante cuatro días consecutivos el precio interno del café alcanzó su nivel máximo histórico. La carga de los 125 kg llegó a los $2’093.000 el pasado miércoles y este jueves, aunque bajó a $2’052.000, se mantuvo sobre los dos millones de pesos, un valor que tiene un efecto en los productores y exportadores del grano.



Además, la cotización en la bolsa de Nueva York retomó valores no vistos en 7 años, escalando hasta los 2,32 dólares y cerrando ayer en 2,28 dólares.



De acuerdo con Roberto Vélez Vallejo, gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros, los precios son una excelente noticia para los caficultores del país, pero están lejos de ser de bonanza cafetera.



“Estas jornadas sumadas a una devaluación del peso ha llevado al café a niveles nunca antes vistos, es una gran noticia para los cultivadores del grano para una actividad que había estado postrada en los últimos 15 años en términos de rentabilidad. Es una luz al final del túnel también para las regiones y para la economía colombiana por el dinamismo del café”, dijo el directivo.



Guillermo Trujillo, exsecretario de la Fedecafé, enfatizó en que este año de producción va a ser extraordinariamente bueno por la situación de clima en Brasil.



“La cosecha que puede salir puede estar incluso por encima de los 13 millones de sacos, habrá un ingreso muy grande que ayudará a la reactivación de la economía porque en la medida en que los que pequeños y medianos productores sean más, pues la propensión a consumir los ingresos es muy alta”, dijo.



Trujillo enfatizó en que el 2022 puede seguir por la misma senda de crecimiento y ser muy bueno para los productores “porque la capacidad de producción del mercado mundial se ha demorado”. “El café ya casi no pesa mucho en las exportaciones del país, por lo menos en el año civil, porque los precios empezaron a crecer después de mayo, y a partir de 2023 la producción sí tendrá que reaccionar estimulada por los buenos precios. Así que a Colombia le toca aprovechar ahora y cuidar los contratos a futuro que están amenazados de ser incumplidos”, afirmó.



EN MEDIO DE LA CRISIS



Por su parte, Gustavo Gómez, director de la Asociación Nacional de Exportadores de Café de Colombia (Asoexport), señaló que comparando los valores que tenía la carga de café en 2019, con precios de $600.000 esta alza es una buena noticia que se explica por tres factores principales: la tasa de cambio alta que promueve las exportaciones y no solo de café, la otra es el precio en bolsa que ha jalonado también y la tercera es el mercado volátil que ha generado la disminución de producción de Brasil, ya que climáticamente hablando ha sido muy complejo para el grano en este país por las heladas y las sequías.



“Pero no hay que dejar de lado lo que se ha vivido en Colombia este año con el paro que afectó las exportaciones de mayo haciéndolo el peor mes de la historia del café colombiano, y también la crisis de contenedores y los altos fletes terrestres que se deben pagar. Y hay mucha presión en los costos de los fletes marítimos. Al tener restringido el puerto de Buenaventura, el café está saliendo por Santa Marta o Cartagena y ahí existe el flujo interrumpido de contenedores, y esto ha hecho que aunque hay pedidos, pues no hay qué llenar en el puerto”, expuso Gustavo Gómez.



Si bien no se sabe para donde va el mercado del café, la volatilidad es muy alta, pero la cuantificación real del efecto del clima en Brasil y también la situación de oferta y demanda son las que tendrán repercusión en los contratos a futuro.



“Hay un mensaje importante y es el de aprovechar estos precios altos para prepararnos porque si Colombia quiere ser competitivo debe serlo aún cuando Brasil vuelva a producción, con la cantidad y la calidad suficientes para estar presente en los mercados internacionales. Además hay que tener en cuenta la situación de las navieras va a permanecer el resto de la cosecha, la presión por los contenedores es alta y estaremos marcados por retrasos e incumplimientos en los meses pico que son noviembre, diciembre y enero”, apuntó.



A su turno, Víctor Cordero Ardila, gerente de la Red de Productores Ecológicos de la Sierra – Redecolsierra, expuso que la situación actual del sector es toda una paradoja para la producción local.



“Hay que verlo bajo dos perspectivas, una de los cafés generales desde Colombia es muy bueno porque en la historia nunca se había visto y mejora el ingreso a las familias. Pero la otra cara de la moneda la tienen los cafés especiales que tienen unas bonificaciones sobre la cotización de la bolsa de Nueva York y esto se vuelve un problema estructural al momento de venderlo, porque al tener los niveles de bolsa tan altos como el 2,38 al que se llegó ayer en la jornada ya no es el final, sino que se vuelve una referencia y se hace más costoso y casi imposible de mantener”, agregó Cordero.



El panorama además de volverse cada vez más oscuro para los cafés especiales tiene su efecto financiero.



“Hoy se necesita el doble del dinero para comprar el mismo café que se compraba hace un año cuando estaba en un millón de pesos e incluso a veces era menos. Si no se tiene un músculo financiero fuerte no hay cómo salir a comprar ese café y si a esto le vamos sumando la crisis de los contenedores pues no beneficia los exportadores tener un tiempo de espera más largo que de costumbre duplicando también la espera y puede afectar el pago que se obtiene pues muchas veces se da hasta que el cliente reciba el café y los fondos tienen que ser suficientes para aguantar este ritmo”,dijo.



CASI UNA SEMANA DE PRECIOS HISTÓRICOS



Las cuatro jornadas de precios históricos del café iniciaron el pasado 12 de noviembre, la carga de 125 kg alcanzó ese día $1’972.000 y el precio en la Bolsa de Nueva York fue de 2,19 dólares.



En la jornada del lunes 15, ambos valores fueron superados: el precio interno llegó a $1’997.000 y el de Bolsa fue de 2,22 dólares.



El martes 16 y por tercera vez, el valor de la carga interna fue de $1’998.000 y en el caso de la bolsa se mantuvo estable en los 2,22 dólares. Al día siguiente, el precio interno de la carga de 125 kg llegó a $2’093.000 y el precio en la Bolsa de Nueva York subió a 2,32 dólares.



