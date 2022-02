Dólar en Colombia: sigue a la baja y se aleja de los $4.000

Este martes 1 de febrero, el dólar cerró en un precio promedio de negociación de $3.924,02. Es decir, 18,71 pesos por debajo de la TRM del día, que fue $ 3.942,73.



En la mañana, la moneda extranjera presentó una pequeña alza y durante el resto del día fue descendiendo de manera paulatina. A las 8:13 a.m alcanzó un precio promedio de $3.936; a las 10:00 a.m. se negoció a $3.924; y a las 11:58 a.m., a $3.919.



Con respecto al precio de negociación de la jornada anterior, que fue de $3.942,9, el dólar perdió 18,88 pesos.



De acuerdo con la Bolsa de Valores, la divisa reportó un preció de apertura de $3.930 y se cotizó a un precio máximo de $3.937,10 y un precio mínimo de $3.915,05.



PORTAFOLIO